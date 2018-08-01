В Кемерове прошел Фестиваль волшебных шаров

1 Авг. 05:31 2018-08-01T12:12:55+03:00

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На улице уже вечер, из парка «Антошка» доносятся звуки популярных композиций, дети и взрослые со светящимися шариками гуляют вокруг и ждут начала концерта. По количеству посетителей Фестиваль волшебных шаров уделал прошедшие ранее праздники, на площадке буквально было не протиснуться. У палатки с шариками была огромная очередь, некоторые пришли заранее, чтобы быть готовыми к флэшмобу.

Диджеем на празднике была Татьяна Тютюнник (Сосисковарка), а ведущей – Валерия Серебрич. По моему мнению, Сосисковарка подошла бы этому мероприятию больше в качестве конферансье.

Концерт начался примерно в 21.20, на сцену вышла Валерия и поприветствовала посетителей фестиваля. После объявления концертной программы ведущая пригласила Алену Женескову, юную певицу из вокальной школы, которая исполнила песню «Звездочет». Зрители тепло встретили начинающую артистку.

– А сейчас я предлагаю немножечко разогреться и для разнообразия потанцевать» – заявила Валерия и пригласила на сцену четырех человек.

– Вы готовы отжигать? – спросила она у участников и рассказала о правилах конкурса.

Правила танцевального баттла уже стали классикой на мероприятиях арт-проекта «Вместе зажигаем» – оригинально подвигаться под песню, а зрители после выберут лучшего участника. Ребята один за другим исполнили свой танец, лучшее выступление было у Ивана, поэтому зрители проголосовали за него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/662601" frameborder="0"></iframe> Шоу мыльных пузырей.На фестивале волшебных шаров в Кемерове выступила Анна Савина Автор: Фаяз Алекберов

На сцену вышла Мария Заболоцкая, лауреат Национального Фонда «Общественное признание». Она исполнила композицию Татьяны Абрамовой – «Не торопись».

Валерия напомнила, что если кто-то не готов к участию в флэшмобе, то можно это исправить, приобретя волшебный шарик в палатке рядом со сценой.

Наступило время для очередного конкурса, и ведущая стала выбирать участников в толпе желающих. Было очень много «рук» от малышей, но Валерия не могла их пригласить, потому что конкурс имел ограничение по возрасту – 10+. После долгих «мук выбора» Валерия пригласила на сцену четырех участников. Конкурсанты должны назвать календарные праздники, кто назовет больше всех праздников, тот и выигрывает. Борьба была напряженной, участники медленно выбывали, и осталась девушка с фиолетовыми волосами, ей в качестве приза досталась светящаяся волшебная палочка.

К публике снова вышла Мария Заболоцкая, она спела оригинальную композицию «Солнечный корень Ра», музыку к стихам кемеровской поэтессы Надежды Соколовой певица написала сама.

Ведущая объявила следующий танцевальный конкурс, на этот раз для малышей.

– Что же мы, взрослые, все играем и играем? Можно нам уже малышей пригласить на сцену? – говорит Валерия.

Ведущая позвала на сцену четырех деток, но к группе присоединился пятый лишний – мальчик Радомир, однако ведущая позволила ему участвовать за храбрость. Ребятишкам надо станцеватьпод мелодию, которую включит диджей. Зрителям понравился танец пятого участника – Радомира. Ему подарили «светяшку».

– Радомир, хороший мой, как так, «Папины дочки» песня, четыре девчонки, а ты всех обыграл, и ты даже сейчас этого не понимаешь, – шутит ведущая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/662602" frameborder="0"></iframe> Светящийся флешмоб.Автор: Фаяз Алекберов

К завершению вечера выступила Анна Савина со своим шоу мыльных пузырей. Дети были в восторге, да так, что выбежали за ограждение у сцены, Валерия тщетно пыталась сказать детям, что стоять так близко к сцене опасно и чтобы они вернулись за ограждение. Детки не слушали и ловили мыльные пузыри, летящие со сцены.

Завершил вечер яркий флэшмоб: для этого все световые приборы на площадке были отключены, и через двадцать секунд все заиграло разноцветными огнями. Приняли участие даже те, у кого не было волшебного светящегося шара – они включили фонарики на мобильных телефонах.