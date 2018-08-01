2018-08-02T07:26:12+03:00
Общество

Кемеровчане стали оплачивать проезд картой в 10 раз чаще

Специалисты рассказали о модернизации системы безналичной оплаты проезда
Яков КРЫМСКИЙ
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Сегодня на пассажирском транспорте Кемерова функционируют 374 терминала безналичной оплаты проездаСегодня на пассажирском транспорте Кемерова функционируют 374 терминала безналичной оплаты проездаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Еще год назад трудно было поверить, что в кемеровских автобусах можно будет запросто расплатиться банковской картой. Многие считали, что наш транспорт и новые технологии несовместимы. Однако в январе стартовал проект по модернизации оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. И уже этой осенью большинство маршрутных такси будут принимать к оплате банковские и транспортные карты.

26 декабря прошлого года модернизированная транспортная система «Электронный проездной» была запущена на четырех маршрутах транспорта. А 19 января произошел старт новой системы во всем муниципальном пассажирском транспорте.

Кондукторы получили новые терминалы, через которые можно оплачивать проезд транспортными и банковскими картами, устройствами, поддерживающими технологию SamsungPay, ApplePay и AndroidPay: смартфоны, часы, браслеты, брелоки и другие аксессуары.

Кроме того, в прошлом владельцы единых транспортных карт не имели возможности пополнить ее баланс где угодно и когда угодно. Теперь же эта функция стала доступна. Современные транспортные карты можно пополнить через приложение Сбербанк Онлайн.

С 1 августа при оплате проезда банковской картой участникам программы «Спасибо от Сбербанка» будут начисляться до 20% бонусов от стоимости поездки Фото: Кирилл ЧАЩИН

С 1 августа при оплате проезда банковской картой участникам программы «Спасибо от Сбербанка» будут начисляться до 20% бонусов от стоимости поездкиФото: Кирилл ЧАЩИН

Как отмечает начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово Алексей Ермолаев, Сегодня на пассажирском транспорте функционируют 374 терминала безналичной оплаты проезда. Системой охвачено 155 автобусных маршрутов, 14 маршрутов электротранспорта и шесть маршрутов маршрутного такси.

– Сейчас ведется работа по размещению терминалов на маршрутном такси. До 15 августа будет размещено 106 терминалов в «маршрутках» Кемеровской транспортной компании. 46 терминалов до 6 августа появится на маршрутных такси автоколонны 1237. До 20 августа 32 терминала установят на машинах индивидуального предпринимателя, который обслуживает 40 и 50 маршрут. Ведется работа по подписанию договоров о присоединении к системе с оставшимися частными перевозчиками, – отмечает Ермолаев.

С начала года модернизированной системой воспользовались более 115 000 человек. Из 24 с половиной миллионов поездок почти два миллиона были оплачены по транспортной карте, 600 тысяч – по банковской карте.

По словам начальника управления, новая система работает корректно, без сбоев. Это результат кропотливой и тщательной работы на этапе разработки и внедрения.

До 15 августа будет размещено 106 терминалов в «маршрутках» Кемеровской транспортной компании Фото: Кирилл ЧАЩИН

До 15 августа будет размещено 106 терминалов в «маршрутках» Кемеровской транспортной компанииФото: Кирилл ЧАЩИН

– У Сбербанка огромный опыт в реализации подобных проектов в других регионах, что позволило дать отличный старт проекту в Кемерово, – говорит управляющий Кемеровским филиалом ПАО Сбербанк Николай Шилов. – Безусловно, мы отмечаем положительную динамику, реализованной программы. В январе количество транзакций было 12 с половиной тысяч, а за июль уже 120 тысяч. В 10 раз выросло число операций. Думаем, что до конца года эта цифра будет расти еще.

Отметим, что помимо удобства оплаты кемеровские пассажиры получили также и финансовую выгоду. Так, проезд на любом виде транспорта при оплате банковской картой или гаджетом стал для горожан на 50 копеек дешевле.

Кроме того, с 1 августа Сбербанк запустил акцию для участников программы «Спасибо от Сбербанка». При оплате проезда банковской картой участникам программы будут начисляться до 20% бонусов от стоимости поездкив зависимости от количества поездок, совершенных в течение календарного месяца. Потратить их он сможет в магазинах-партнерах банка. Акция продлится до 31 января 2019 года.

– Это отличная новость! На бонусы «Спасибо» можно есть в одной из сетей ресторанов быстрого питания. А на днях я купил туфли и оплатил бонусами 70% от стоимости. Так, что теперь, пожалуй, буду чаще оплачивать проезд картой, – говорит кемеровчанин Алексей Логинов.

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