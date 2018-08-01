2018-08-02T11:42:46+03:00
Общество

«Не обладает правосознанием»: кемеровский участковый не смог вразумить собаку-нарушительницу

Беседы у стража порядка и сторожевого пса не получилось
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Участковый из Кемерова не смог провести профилактическую беседу с нарушителем общественного порядка. А все потому, что этот самый нарушитель не обладает ни должным интеллектом, ни правосознанием.

Курьезный документ с отчетом о проделанной участковым работе появился в социальных сетях. Полушутя-полусерьезно страж порядка рассказал о том, почему не смог утихомирить возмутителя общественного порядка.

Жители одного из домов по проспекту Октябрьскому долгое время страдали из-за слишком громкого лая сторожевого пса. Устав от безрезультатных разговоров с хозяином собаки, соседи решили обратиться за помощью к участковому.

Участковый тут же отреагировал на сигнал: перезвонил заявителю, однако тот не ответил на звонок. Тогда страж порядка отправился в гости к шумным соседям, чтобы лично убедиться, что их пес действительно слишком громко лает. Состоялся ли разговор с хозяином собаки, история умалчивает, а вот с самим нарушителем спокойствия участковый попытался выстроить диалог. Увы – безрезультатно.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

– Профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая провести не удалось, - браво отчитался участковый. – По причине того, что данный тип животного не обладает правосозанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире.

Курьезная справка вскоре оказалась в социальных сетях и вызвала бурную реакцию: большинство пользователей по достоинству оценили чувство юмора лейтенанта полиции.

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