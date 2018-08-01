2018-08-01T13:05:14+03:00
Общество

Названы лучшие лимонады и пенные напитки в Кемерове

Самыми вкусными оказались напитки, соответствующие ГОСТу
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

Есть два напитка, которые актуальны в любое время года, но именно летом спрос на них вырастает в разы. Это пиво и лимонад. Но всегда ли они соответствуют требованиям качества? Всегда ли вкусны? ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области и Роспотребнадзор провели оценку этих напитков и озвучили результаты.

Для мониторинга были выбраны лимонад и пиво «Жигулевское», которые можно купить в любом магазине города. Среди производителей – как местные, так и работающие далеко за пределами области.

- При выборе продукции мы ориентировались на ту, которая наиболее популярна у потребителя и, согласно информации на этикетках, вырабатывается по ГОСТу, - рассказала Татьяна Долганова, начальник отдела технического регулирования стандартизации и сертификации продукции и услуг кемеровского ЦМС.

Результаты проверки, в общем, порадовали специалистовИ пиво, и лимонад сначала прошли испытание «на вкус», а потом был проведен мониторинг качества по целому ряду параметров. Напитки в большинстве своем получили одобрительную оценку экспертов.

- Нередко можно услышать, что и лимонад, и пиво сейчас делают «не как раньше», но, как показали исследования, предприятия возвращаются к старой рецептуре, - отметила Ирина Антонова, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. – Например, весь лимонад, который мы сегодня исследовали, изготовлен на сахарном сиропе – «как раньше».

К слову, все четыре образца лимонада соответствуют ГОСТу, а их состав не вызвал нарекания. Высшие оценки получили лимонады производителей из Кемерова и села Ложки Московской области.

Пиво так же оказалось и вкусным, и с «правильной» пеной – и вообще соответствующим стандартам. По 24 балла из 25 возможных получило «Жигулевское» из частной кузбасской пивоварни и от томского производителя.

Тем не менее, не все оказалось так гладко. Специалисты выявили такие нарушения, как загрязнения по микробиологическим параметрам и продажу пива с истекшим сроком годности. Однако это скорее нарушения со стороны магазинов, а не продавцов.

- Все ГОСТы носят добровольный порядок, однако если предприятие заявляет о соответствии ГОСТу и пишет об этом на этикетке, продукция по всем показателям действительно должна соответствовать, - отметила Ирина Антонова. - Все отобранные для проверки образцы соответствуют ГОСТам, и теперь производителям нужно просто держать эту высокую планку.

Так что отправляясь в магазин за «пенным» или газировкой, обязательно посмотрите на этикетке дату изготовления и соответствие ГОСТу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Кемеровчанин забил двоих собутыльников сковородкой
В Кемерове появилось новое поле для мини-футбола
В кемеровском ТЦ нашли подозрительную коробку
На День шахтера в Междуреченске выступит Полина Гагарина
В Новокузнецке восстановят разрушенную при ДТП стелу и реконструируют развилку
В Кемерове возле мэрии изменится схема движения
Сканерщик из Новокузнецка прятал похищенные машины в гараже у бабушки
В Мариинске пройдут всекузбасские чивилихинские чтения
«Отказали тормоза»: Полицейские озвучили причины ДТП с фурой в Новокузнецке
В Кузбассе из-за кривых стен закрыли детский сад
В Кемерове ночью сгорел автомобиль
Сбербанк презентовал инвесторам новые сервисы по работе с проблемными активами
Суд оставил под арестом проходящего по делу о пожаре в "Зимней вишне" Григория Терентьева
Кемеровский «Руслан» продавал поддельную одежду и обувь
Не заметила: В Кемерове иномарка сбила женщину с коляской
В Новокузнецке нашли алюминиевый слиток 1950-х годов
В Кемерове закроют сквозной проезд вблизи здания областной администрации
«Приятный» бонус: В Кузбассе менеджер турфирмы продавал наркотики на рабочем месте