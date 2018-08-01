Названы лучшие лимонады и пенные напитки в Кемерове

1 Авг. 13:02 2018-08-01T13:05:14+03:00

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Есть два напитка, которые актуальны в любое время года, но именно летом спрос на них вырастает в разы. Это пиво и лимонад. Но всегда ли они соответствуют требованиям качества? Всегда ли вкусны? ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области и Роспотребнадзор провели оценку этих напитков и озвучили результаты.

Для мониторинга были выбраны лимонад и пиво «Жигулевское», которые можно купить в любом магазине города. Среди производителей – как местные, так и работающие далеко за пределами области.

- При выборе продукции мы ориентировались на ту, которая наиболее популярна у потребителя и, согласно информации на этикетках, вырабатывается по ГОСТу, - рассказала Татьяна Долганова, начальник отдела технического регулирования стандартизации и сертификации продукции и услуг кемеровского ЦМС.

Результаты проверки, в общем, порадовали специалистовИ пиво, и лимонад сначала прошли испытание «на вкус», а потом был проведен мониторинг качества по целому ряду параметров. Напитки в большинстве своем получили одобрительную оценку экспертов.

- Нередко можно услышать, что и лимонад, и пиво сейчас делают «не как раньше», но, как показали исследования, предприятия возвращаются к старой рецептуре, - отметила Ирина Антонова, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. – Например, весь лимонад, который мы сегодня исследовали, изготовлен на сахарном сиропе – «как раньше».

К слову, все четыре образца лимонада соответствуют ГОСТу, а их состав не вызвал нарекания. Высшие оценки получили лимонады производителей из Кемерова и села Ложки Московской области.

Пиво так же оказалось и вкусным, и с «правильной» пеной – и вообще соответствующим стандартам. По 24 балла из 25 возможных получило «Жигулевское» из частной кузбасской пивоварни и от томского производителя.

Тем не менее, не все оказалось так гладко. Специалисты выявили такие нарушения, как загрязнения по микробиологическим параметрам и продажу пива с истекшим сроком годности. Однако это скорее нарушения со стороны магазинов, а не продавцов.

- Все ГОСТы носят добровольный порядок, однако если предприятие заявляет о соответствии ГОСТу и пишет об этом на этикетке, продукция по всем показателям действительно должна соответствовать, - отметила Ирина Антонова. - Все отобранные для проверки образцы соответствуют ГОСТам, и теперь производителям нужно просто держать эту высокую планку.

Так что отправляясь в магазин за «пенным» или газировкой, обязательно посмотрите на этикетке дату изготовления и соответствие ГОСТу.