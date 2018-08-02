Неподалеку от "Зимней вишни" в Кемерове случился крупный пожар
В Кемерове рано утром 2 августа случился крупный пожар: около семи часов утра загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Красной, 16.
Утро 2 августа для жильцов дома №16 по улице Красной оказалось совсем не добрым. Кто-то еще спал, кто-то уже собирался на работу, когда в квартирах появился сначала легкий, а потом удушающий запах гари. Заподозрив неладное, жители дома стали выходить на улицу и с ужасом увидели, что от крыши пятиэтажки поднимается дым, а вскоре языки пламени стали вырываться из чердачных окон. К тому времени очевидцы пожара уже сообщили об этом в МЧС.
Пожарные проливают конструкции, чтобы ликвидировать все очаги тления.Фото: Лариса МАРУЦАК
Сигнал о возгорании поступил в 07:12, и сразу же на место чрезвычайного события выехали спасатели. К тому времени жильцы, почувствовавшие запах гари, уже находились на улице, а еще более 50 человек пожарные эвакуировали по лестничным маршам. К счастью, пострадавших при пожаре нет.
- Тушение пожара осложнялось его большой площадью, порядка 1,2 тысячи квадратных метров, высокой температурой и задымлением, - рассказали в пресс-службе МЧС подробности ликвидации возгорания. – Одновременно пожарные занимались эвакуацией жильцов и тушением огня.
На тушении пожара работали 13 единиц техники и 51 спасатель.Фото: Лариса МАРУЦАК
Всего на месте работали 13 единиц техники, в том числе и три автолестницы, и 51 спасатель. Чтобы избежать тяжелых последствий пожара, коммунальные службы оперативно отключили здание от систем электро- и газоснабжения. А после того, как огонь был потушен, спасатели приступили к проливке и вскрытию перекрытий, чтобы ликвидировать возможные очаги тления.
- Сейчас решается вопрос о временном размещении жителей пострадавших квартир, - сообщили в администрации города Кемерово. – Количество жителей, нуждающихся во временном размещении, уточняется. Кроме того, решается вопрос о восстановлении кровли.
Точные причины возникновения пожара специалистам еще только предстоит установить. Впрочем, очевидцы пожара и жильцы дома уже выдвигают свои версии. Среди них – версия о том, что на чердаке могли находиться подростки или лица без определенного места жительства.
- Причина может быть в том, что на днях на том чердаке работала «аварийка», - сообщает одна из очевидец пожара. – Может, оставили окурок, он тлел-тлел – и загорелся… А может, вообще подростки залезли, спичками побаловались…
В Государственной жилой инспекции Кемеровской области отметили, что жалоб жильцов на ненадлежащее содержание чердачных помещений не поступало: чердаки были заперты и промаркированы.
Площадь пожара составила 1200 квадратных метра.Фото: Лариса МАРУЦАК
К слову, очевидцы отметили одну особенность пожара.
- А ведь эта пятиэтажка находится неподалеку от «Зимней вишни»! – проводят параллели очевидцы. – И там тоже пожар начался на самом верху здания…
- А ведь эта пятиэтажка находится неподалеку от «Зимней вишни»! – проводят параллели очевидцы.Фото: Екатерина РОМАНОВА
К счастью, при пожаре на Красной, 16, обошлось без жертв, да и возгорание удалось устранить очень быстро.
Пожар в многоэтажке в Кемерове..02.08.18Лариса МАРУЦАК
Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 сентября.
19 июля тяжелая техника приступила к сносу сгоревшего здания ТРЦ, признанного аварийным, поскольку СК объявил о завершении в нем всех следственных действий. Однако не все потерпевшие по уголовному делу считают снос здания законным, они обжаловали решение о демонтаже.
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