Неподалеку от "Зимней вишни" в Кемерове случился крупный пожар

2 Авг. 07:04 2018-08-02T16:56:10+03:00

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В Кемерове рано утром 2 августа случился крупный пожар: около семи часов утра загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Красной, 16.

Утро 2 августа для жильцов дома №16 по улице Красной оказалось совсем не добрым. Кто-то еще спал, кто-то уже собирался на работу, когда в квартирах появился сначала легкий, а потом удушающий запах гари. Заподозрив неладное, жители дома стали выходить на улицу и с ужасом увидели, что от крыши пятиэтажки поднимается дым, а вскоре языки пламени стали вырываться из чердачных окон. К тому времени очевидцы пожара уже сообщили об этом в МЧС.

Пожарные проливают конструкции, чтобы ликвидировать все очаги тления.Фото: Лариса МАРУЦАК

Сигнал о возгорании поступил в 07:12, и сразу же на место чрезвычайного события выехали спасатели. К тому времени жильцы, почувствовавшие запах гари, уже находились на улице, а еще более 50 человек пожарные эвакуировали по лестничным маршам. К счастью, пострадавших при пожаре нет.

- Тушение пожара осложнялось его большой площадью, порядка 1,2 тысячи квадратных метров, высокой температурой и задымлением, - рассказали в пресс-службе МЧС подробности ликвидации возгорания. – Одновременно пожарные занимались эвакуацией жильцов и тушением огня.

На тушении пожара работали 13 единиц техники и 51 спасатель.Фото: Лариса МАРУЦАК

Всего на месте работали 13 единиц техники, в том числе и три автолестницы, и 51 спасатель. Чтобы избежать тяжелых последствий пожара, коммунальные службы оперативно отключили здание от систем электро- и газоснабжения. А после того, как огонь был потушен, спасатели приступили к проливке и вскрытию перекрытий, чтобы ликвидировать возможные очаги тления.

- Сейчас решается вопрос о временном размещении жителей пострадавших квартир, - сообщили в администрации города Кемерово. – Количество жителей, нуждающихся во временном размещении, уточняется. Кроме того, решается вопрос о восстановлении кровли.

Точные причины возникновения пожара специалистам еще только предстоит установить. Впрочем, очевидцы пожара и жильцы дома уже выдвигают свои версии. Среди них – версия о том, что на чердаке могли находиться подростки или лица без определенного места жительства.

- Причина может быть в том, что на днях на том чердаке работала «аварийка», - сообщает одна из очевидец пожара. – Может, оставили окурок, он тлел-тлел – и загорелся… А может, вообще подростки залезли, спичками побаловались…

В Государственной жилой инспекции Кемеровской области отметили, что жалоб жильцов на ненадлежащее содержание чердачных помещений не поступало: чердаки были заперты и промаркированы.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метра.Фото: Лариса МАРУЦАК

К слову, очевидцы отметили одну особенность пожара.

- А ведь эта пятиэтажка находится неподалеку от «Зимней вишни»! – проводят параллели очевидцы. – И там тоже пожар начался на самом верху здания…

- А ведь эта пятиэтажка находится неподалеку от «Зимней вишни»! – проводят параллели очевидцы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К счастью, при пожаре на Красной, 16, обошлось без жертв, да и возгорание удалось устранить очень быстро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/662766" frameborder="0"></iframe> Пожар в многоэтажке в Кемерове..02.08.18Лариса МАРУЦАК

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 сентября.

19 июля тяжелая техника приступила к сносу сгоревшего здания ТРЦ, признанного аварийным, поскольку СК объявил о завершении в нем всех следственных действий. Однако не все потерпевшие по уголовному делу считают снос здания законным, они обжаловали решение о демонтаже.

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