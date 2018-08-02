Загорелся щиток: жильцы дома рассказали о первых минутах пожара в пятиэтажке в Кемерове

2 Авг. 09:57 2018-08-03T08:11:57+03:00

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Жильцы горевшего в центре Кемерова пятиэтажного дома рассказали о первых минутах пожара. По их данным, сотрудников МЧС утром четверга вызывали дважды.

Два вызова пожарных

Как рассказали пострадавшие, утром 2 августа в доме на улице Красной, 16 в областном центре произошло два возгорания. Около 7 утра загорелся электрический щиток на четвертом этаже во втором подъезде.

– Пожарные приехали, 10 минут и уехали. Минут через 15 вызывали снова – загорелась крыша, – рассказала «Комсомолке» жительница дома Ирина Шевченко.

Как пояснила горожанка, старшая по дому предупреждала жильцов, что 1 августа на крыше должны были ремонтировать электропроводку.

– Я на работе была, но сосед сказал, что какие-то работы на крыше проводились, – отметила Ирина.

Пожилым людям администрация Кемерова предложила лечь в больницу на обследование, но они отказалисьФото: Кирилл ЧАЩИН

Жительница вспомнила, что в 1991 году в их подъезде уже был пожар из-за щитка. Тогда сгорела одна квартира.

Другая пострадавшая, которая пожелала остаться анонимной, рассказала, что ночью к электрощитку подключились работники, которые ведут ремонт в помещении «Бюро путешествий», из-за этого щиток перегрелся. Возможно, это стало косвенной причиной возгорания щитка на четвертом этаже.

Спасла такса

Поскольку пожар на Красной произошел рано утром, многие жильцы просто-напросто спали. Благо, соседи позаботились друг о друге: стучались в двери и сообщали о том, что дом горит и надо эвакуироваться. Спросонья не все даже сообразили взять документы – главное выйти.

Когда начался пожар, многие спали, но соседи не оставили друг друга в бедеФото: Кирилл ЧАЩИН

– Я живу на пятом этаже. Сквозь сон услышала крики. Люди кричали «Спасайтесь!», – рассказала Надежда Степанова. – Выглянула в окно, увидела задымление. В квартире дыма еще не было. Взяв кошку, вышла на улицу. В это время было небольшое задымление. А где-то в половине восьмого полицейские побежали по квартирам, горела уже вся крыша.

Надежда отметила, что уже заходила в квартиру: пожарные попросили доступ, им нужно было убедиться, что в квартирах нет возгорания.

– Больше всего меня интересует, сколько будет сохнуть квартира и когда сделают кровлю, потому что пятый этаж, сами понимаете, – отметила Надежда Степанова. – За бытовую технику не страшно. Главное, что люди не пострадали. В жизни нет большей ценности, чем сама жизнь.

Одну горожанку из пожара вывела таксаФото: Кирилл ЧАЩИН

Еще одна жительница горевшего дома в седьмом часу пошла гулять со своей таксой. Тогда-то женщина и заметила пожарных у второго подъезда, но не подумала, что все может закончиться большим пожаром.

– Когда мы уже вернулись домой, я покормила собаку, а потом он (питомец) начал нервничать, вскоре залаял. Я взяла его, сумку и поспешала выйти из дома. Оказалось, что в это время над нами уже горела крыша, – рассказывает горожанка.

Больше всего пострадавших сейчас волнует вопрос, когда власти отремонтируют кровлю домаФото: Кирилл ЧАЩИН

Напомним, что пожар на улице Красной, 16 в Кемерове произошел утром четверга. Из пятиэтажки эвакуировали порядка 50 человек. Из-за угрозы взрыва в горящем доме и соседних оперативно отключили электроэнергию и газ. На месте происшествия был создан оперативный штаб, который возглавил мэр города Илья Середюк. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.