В Кемерове танцуют слоны, летают обезьяны и дефилирует Лама

2 Авг. 11:21 2018-08-02T16:56:10+03:00

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Звонкий смех, сладкая вата, фонарики, фотовспышки, серьезные папы и суетливые мамы – все собрались вокруг маленького красно-белого шатра на манеже. Гаснет свет.

Три тонны грации

Музыка, разноцветные вспышки, а на месте крохотного шатра уже вовсю пляшет народ в блестящих костюмах. На арену уверенно вступает слон.

- Какой огромный! Я аж привстал, - говорит внушительный дядя в первом ряду.

Вдруг появляется шар. На него водружается наш главный герой и начинает мягко балансировать, словно он и не слон вовсе. Такой шар весит 300 килограммов, в то время как сам слоник – почти три тонны.

- Чудеса, да, и только, – скажите вы.

Нет же, нет! Дорогие мои, подготовка этого номера заняла примерно пять лет.

На сцене появляются еще два слона, на одном из них женщина в белом. И вот она растягивается в шпагате – ее ноги на головах у этих громадных животных. А третий слон устраивается на полу между двумя товарищами.

За всем этим наблюдает рыжеволосая Индира. Именно в ее сон и попадают зрители.

Артисты оригинального жанра показывают необычный номерФото: Лия Гараева

Усач и ловкие конечности

Внезапно все подрываются и бегут за кулисы. Несколько секунд – и след слоновий простыл.

Но появляется еще один тяжеловес – усатый силач в полосатом костюмчике. Его реквизит – гири по 32 килограмма каждая и металлические шары. Что только этот мужчина не вытворяет на арене: одной левой поднимает ввысь 64 килограмма, играет и жонглирует с серебристыми шарами, как с резиновыми мячами.

- Внимание: опасный трюк. Дамы могут прикрыть глазки, - раздается по залу.

Усач встряхивает щечками, важно берет гантелю, подбрасывает и нагибается. В итоге 32 килограмма приземляются прямо ему на спину.

Артист удаляется, и на манеж выходят двое – король и королева пикей. Первый укладывается на кушетку, спутница подает ему платок. Он вертит его на руке, на ноге. Со временем количество ткани и задействованных конечностей увеличивается. Изменяются и позы артиста – то он лежит на спине, то стоит на руках.

Кульминация сие представления – король вновь на спине, ноги вверх, королева укладывается на ступни, задирает конечности. Далее артистка крутит тряпки уже на своих руках и ногах одновременно. Зритель аплодирует.

- Это самая непонятная и странная хрень, которую я видела, - говорит девушка по соседству.

Силач при помощи шеста на голове ловит тяжелые шарыФото: Лия Гараева

Ноев ковчег

Длинные, грациозные и маленькие, шустрые собачки. Неторопливые верблюды и черные, мускулистые лошади. Пони, крокодил, питон, пума. Перечислять долго, скажем так: в шоу «Инди-Ра» выступает более 85 животных разных видов. Посмотрим, что они делают.

Пони, бесспорно, милейшие создания. Носятся шустро, прыгают резво. Но как же прекрасна Лама, которая медленно и важно дефилирует перед зрителями на фоне этих порнокопытных. «Все тут только ради меня собрались», - так и читается в каждом ее движении.

- Она мой герой, - хохочет девушка рядом.

Пальчики, ручки, ножки – совсем как мини-человечки только с хвостиками. Пришла очередь этих артистов появиться на сцене. Обезьянки прыгают через ограду, виснут на перекладинах, ловят мячи.

- Серьезный такой, - показывает мальчик на одну из мартышек.

Вдруг спускается золотое кольцо. За него цепляются два хвостатых артиста и улетают ввысь – прямо под купол цирка.

А тем временем сон Индиры переносится на бразильский карнавал. В зал влетают красно и желто-синие попугаи. Под руководством их человека они ездят на велосипеде, катаются с горки, порхают над зрителями.

Еще птички переворачиваются со спинки на живот и обратно. После двух таких трюков дрессировщик показывает попугаю палец. Читаю по его губам: «Еще один раз. Один раз». После уговоров пернатый артист снова переворачивается.

- Какой нежный мальчик и птички у него нежные, - восклицает соседка.

Акробаты и воздушные гимнасты поразили зрителей своим мастерствомФото: Лия Гараева

Шоу слонов

Без сомнения, самые впечатляющие животные (после Ламы) – слоны. И в мяч играют, и на две лапы встают, и на голову даже. А как прекрасно играют на губной гармошке и танцуют. Чудо, а не животные.

- В нашей цирковой семье три слонихи, - говорит дрессировщик в четвертом поколении Андрей Дементьев-Корнилов. – Самой старшей Ранге 62 года. С ней работал еще мой прадед. Средней – Прейти – 30 лет. А вот самой младшей – Марго – 8 лет. Она у нас слон-вундеркинд. Всего за полгода выучила огромное количество трюков. У других слонов уходит на это по 10 лет.

Такая умная слониха прибыла в семью Дементьевых-Корниловых из Китая. Местное правительство подарило ее российской цирковой государственной компании.

- Ранга – это слоновий профессор, - продолжает свой рассказ Андрей. – Она самая опытная и мудрая. Ранга не только цирковая артистка, но и самая настоящая актриса. Она снималась во многих фильмах и советского кинематографа, и российского. Среди них «Старик Хатабыч», «Приключения желтого чемоданчика», «Солдат и слон», «Восемь первых свиданий» и «Восемь новых свиданий».

Но не только животные и дрессировщики создают замечательную сказку на цирковой арене. Также виртуозные трюки показывают акробаты, воздушная гимнастка, силовой жонглер, клоун и многие другие. Артисты «Инди-Ра» гостят в Кемерове до 2 сентября.

Прекрасная танцовщица очаровала зрителейФото: Лия Гараева

Где посмотреть?

Кемеровский государственный цирк

Кемерово, пр. Ленина, 56

4 августа начало в 16.00,

5 августа сеанс с 12.00

Цена билетов: от 1000 до 2500 рублей