2018-08-02T16:56:10+03:00
Общество

В Кемерове состоялось совещание рабочей группы по реализации проекта «Готов к спасению жизни»

Спасатели, добровольцы и эксперты в сфере образования готовятся внедрить региональный комплекс «Готов к спасению жизни»
Елизавета Ушакова
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Фото: Елизавета УшаковаФото: Елизавета Ушакова
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В среду 1 августа в главном управлении МЧС России по Кемеровской области состоялось совещание рабочей группы по реализации пилотного проекта «Готов к спасению жизни». Совещание провел координатор проекта, председатель совета Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Денис Радин.

Новый проект призван обучить кузбассовцев всех возрастов, как правильно вести себя в экстренных ситуациях. Специалисты уверены: для этого нужно дополнить школьную программу ОБЖ курсами по самобезопасности и приемам оказания первой медицинской помощи. Но возможность пройти обучение будет не только у детей. Взрослые смогут научиться жизненно важным навыкам на базе специализированных учебных центров.

Рабочая группа разрабатывает систему нормативов, которая поможет проверить, хорошо ли усвоились знания. Нормативы будут разбиты на два блока. Первый направлен на проверку физической подготовки, второй состоит из испытаний по спасательному делу. Проходить их предстоит ребятам постарше, хотя учить поведению при ЧС будут и первоклассников.

Каждый, кто успешно сдаст нормативы, получит знак отличия «Готов к спасению жизни». Уже сейчас готово более 30 вариантов знака. Они были разработаны кузбасскими художниками, дизайнерами, активными жителями. Подключились даже самые юные кузбассовцы, — свои фантазии на тему новой эмблемы прислали трое детей. Все эскизы были представлены на заседании. Финальный вариант выберут жители Кемеровской области.

Для этого на официальном сайте врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева sergeytsivilev.ru стартует открытое голосование. Его итоги будут подведены и объявлены во второй половине августа.

Напомним, что ранее Сергей Цивилев выступил с инициативой внедрить в регионе в пилотном режиме региональный комплекс «Готов к спасению жизни». Глава Кузбасса держит реализацию проекта на личном контроле.

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