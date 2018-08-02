Кузбассовцы смогут отправиться в археологическую экспедицию

2 Авг. 15:51 2018-08-02T16:56:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровский областной краеведческий музей - единственный в России занимается раскопками динозавров. Впервые в стране в структуру музейной экспозиции вошла научная лаборатория по изучению сибирских динозавров, благодаря чему посетителям предоставляется возможность стать участниками реставрации и реконструкции палеонтологических находок. О том, как проходят палеонтологические раскопки, что требуется уметь, чтобы отправиться в такую экспедицию и через сколько можно ждать открытия новых выставок, рассказала в интервью сотрудник музея Людмила Головина.

- Расскажите, что надо знать и уметь, чтобы отправиться в экспедицию?

Чтобы помогать палеонтологам, нужно иметь особый навык или практику в раскопках. Не обязательно палеонтологических, может и археологических. В этом году несколько практикантов отправились с нами в эту экспедицию. На условиях волонтерства, добровольно захотели помочь нашему музею.

- Что требуется брать с собой в экспедицию?

- Наши палеонтологи живут в местной школе в Шестаково. На лето нашей экспедиции выделяют комнаты, где есть все для удобства. И душ и кухня, и даже интернет. С собой можно взять только теплые вещи и спрей от комаров, так как в Шестаково летают огромные оводы - это единственный минус.

- Может ли обычный человек попасть на экспедицию?

- Да, может, у нас есть тур от музея. Это экскурсия выходного дня с группой людей. Стоимость такой экскурсии 2500р. с человека. В стоимость входит поездка, проживание и паек. Помимо этого тура у нас есть много других. Экскурсии почти во все города Кемеровской области.

- Если нет возможности поехать в экспедицию, предусмотрены ли другие методы наблюдения за процессом?

- Каждые выходные в субботу и воскресенье в 13.00 ведутся онлайн-трансляции с экспедиции, где палеонтологи на месте раскопа в районе деревни Шестаково, ведут экскурсии в прямом эфире. Показывают находки и сам процесс раскопок. Трансляции можно посмотреть в музейном кинотеатре. В режиме онлайн-экскурсии можно пообщаться с палеонтологами и даже задать пару вопросов.

- Расскажите читателям где можно увидеть собранные скелеты динозавров?

- В отделе природы, зал палеонтологии. Здесь не только пситтакозавры, которых нашли в Шестаково, но и другие останки. Это древние крокодилы и Зауропод. Как раз этим летом в экспедиции был найден позвонок Зауропода, который считается очень редкой находкой.

- Когда нам ждать открытия новых выставок?

- После экспедиции. То есть после закрытия сезона. Раскопки идут в течение трех летних месяцев. В конце августа - закрытие сезона и, возможно, в сентябре уже найдут новые останки.

- Какие выставки активны на данный момент в музее?

Вся выставка называется "Кузбасс - уникальный памятник природы". Есть выставки "Экзотических животных" , выставка "Восьминогие охотники" - пауки. Сейчас мы запустили новый проект называется - "Возращение легенды". Будем пробовать собрать мамонта целиком. В скором времени, может через год, будет собран целый скелет. Помимо выставок работает музейный кинозал. Можно прийти с семьей и посмотреть научный фильм о динозаврах, мультфильмы. Работает виртуальная реальность. Посетители могут погрузиться на миллиарды лет назад и погулять с Динозаврами в специальных очках. Проходят различные мастер классы для детей. Лепим с детьми крылышки из настоящих крыльев бабочки, делаем открытки. В выходные некоторых животных музея кормят сами гости. Так что музей удобен для посетителей всех возрастов.