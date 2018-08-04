Пена дня или Как отдыхают студенты

4 Авг. 16:40 2018-08-05T05:51:10+03:00

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Три часа дня. Мероприятие официально началось, гости потихоньку собирались, а те, кто уже был на месте проводили свой досуг по-разному: кто-то пил в баре кофе, кто-то играл в настольный теннис, кто-то делал селфи в старой розовой «Волге». Организаторы еще не успели установить некоторое оборудование, поэтому на сейшене еще кипела работа.

В четыре часа на сцену вышел ведущий Михаил Федотов и объявил концертную программу «Песка», которая обещала быть насыщенной. После небольшой речи Михаила DJ DIS включил свои танцевальные миксы. Ведущий периодически напоминал о предстоящих мероприятиях и рассказывал о различных зонах, где можно заняться йогой и «погреть свои косточки», сыграть в бадминтон, сделать классные фотографии и покататься бесплатно на гироскутерах. О самых маленьких тоже не забыли – на «Песке» была детская зона, где малыши могли заняться творчеством.

Занятия йогой на свежем воздухеФото: Фаяз Алекберов

На ивенте было очень много мест, где можно посидеть, если устанут ноги: тут и шезлонги, и скамейки со столиками, и палатка с мягкими диванчиками, и барные стулья. Организаторы рассказали, что хотели бы в качестве площадки место, где есть песок и вода, но из-за соображений безопасности они выбрали FERMA Green Place.

В 17:00 к празднику присоединились аниматоры, чтобы развлечь деток. Взрослых они также не оставили без внимания и охотно с ними фотографировались. Спустя Немного времени ведущий объявил лотерею, в которой разыграют десять подарков от спонсора.

Ближе к шести часам на сцену вышли танцоры из MEGA DANCE, которые открыли концертную программу. Затем Сирарпи Давтян порадовала зрителей кавером на песню Шуры Кузнецовой – «Молчи и обнимай меня крепче». А после этого девушки из Qveesteps исполнили зажигательный танец.

Пена – отличный повод для селфиФото: Фаяз Алекберов

Михаил объявил бег в мешках, для этого он собрал две группы по пять человек. Правила простые: команда, которая быстрее завершит эстафету побеждает и получает призы. После бега в мешках ведущий оглашает результаты лотереи, о которой было объявлено ранее.

В шесть часов конферансье объявил пенную вечеринку и подозвал всех к сцене. Люди охотно вставали под «прицел» пенной пушки. В полном восторге были дети: они бегали, кричали и кидались друг в друга пеной. Ребята постарше делали сторис в инстаграм и селфи. Пенный сугроб рос с каждой минутой и люди в нем просто исчезали, кто-то умудрился даже потерять телефон, но его позже благополучно нашли ребята и вернули владельцу, за это организаторы подарили им небольшой приз. Пенная вечеринка продлилась до семи вечера.

Аниматоры пришлись по душе не только детям...Фото: Фаяз Алекберов

После вечеринки на сцене снова появились девушки из Qveesteps и очаровали публику своей хореографией. После завершения выступления Михаил рассказал, что девушки вернутся позже с очередным номером.

Близится время перетягивания каната: организаторы подготавливают инвентарь для состязания. Несколько минут спустя ведущий подозвал всех желающих. Участники нашлись очень быстро. С каждой стороны каната были исключительно парни, никто не хотел уступать команде противника. Михаил дал старт. Преимущество с первых секунд было на стороне парней слева, поэтому они и выиграли.

Традиционное веселье – бег в мешкахФото: Фаяз Алекберов

К финалу концертной программы к зрителям вышли девушки из Qveesteps со своим последним танцевальным номером, затем конферансье объявил состязание по армрестлингу, в котором приняли участие очень много человек. После завершения основной программы началась дискотека, которая продлилась до самого утра.

Парни слева победилиФото: Фаяз Алекберов

Пляжный сейшн «Песок» в Кемерове проходит впервые, он проводится в рамках большого комплекса мероприятий национальной лиги студенческих клубов. Мероприятие направлено в первую очередь на активистов и молодёжь города, однако позиционируется как семейное.