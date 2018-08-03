На клубе «Добычник» наградили лучшие коллективы компании СУЭК-Кузбасс

СЕГОДНЯ 03:10 2018-08-03T08:11:57+03:00

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В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось очередное заседание профессионального клуба «Добычник». Участники клуба – лучшие представители коллективов очистных бригад и экипажей экскаваторов – подвели итоги работы в первом полугодии 2018 года. Принимающей стороной выступило шахтоуправление «Комсомолец»

Заседание проходило под знаком празднования 15-летия компании СУЭК-Кузбасс. Поздравляя собравшихся с этим событием, генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Е. П. Ютяев отметил: «Пятнадцать лет назад в Кемеровской области появилось региональное отделение СУЭК. За прошедшие годы мы подготовили более 1 215 километров горных выработок, выдали на-гора более 453 миллионов тонн угля. Это достойные цифры, за которыми стоит высокопрофессиональный самоотверженный труд шахтерских коллективов. И в вашем лице я хочу поблагодарить всех сотрудников за достигнутые результаты, за российские и мировые рекорды. Но, главное, за постоянное, каждодневное стремление к повышению эффективности и безопасности труда».

Традиционно лучшие бригады по итогам первого полугодия на заседании клуба награждены кубками, дипломами и премиями. Первое место в производственном соревновании завоевала бригада Дмитрия Година шахты «Талдинская-Западная 2». Второе – у бригады Игоря Малахова шахтоуправления имени А.Д. Рубана. «Бронзовым» призером стал коллектив Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского

Памятный знак за наибольшее число побед в еженедельных Днях повышенной добычи вручен бригаде Кирилла Куксова шахты «Комсомолец».

Обладателем высшей награды компании - ордена «За особый вклад в развитие СУЭК-Кузбасс» - стали два бригадира: Владимир Березовский шахты «Талдинская-Западная 1» и Кирилл Куксов шахты «Комсомолец».

Были признаны выполненными договорные обязательства, принятые на предыдущем заседании клуба «Добычник» экскаваторными бригадами Евгения Фортуны разреза «Заречный» и Ивана Федотенко разреза «Камышанский». В награду – крупные денежные премии. Здесь же, на клубе, добычными коллективами шахт и разрезов взяты новые повышенные производственные обязательства на второе полугодие 2018 года.

В преддверии юбилея компании и Дня Шахтера сразу несколько угледобывающих и сервисных предприятий за достижение высоких производственных показателей по добыче и переработке угля, подготовке очистного фронта, внедрению инновационных технологий стали обладателями сертификатов на легковые автомобили. Три машины обретут своих владельцев среди горняков шахты имени В.Д. Ялевского, две – среди сотрудников Обогатительной фабрики. По одному автомобилю в праздничные дни будут вручено лучшим трудящимся шахтоуправления имени А.Д. Рубана, шахты «Комсомолец», ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», Энергоуправления.

Также на заседании клуба состоялась традиционная торжественная церемония принятия ветеранов шахтоуправления «Комсомолец» в почетные члены клуба «Добычник». Все они – знатные горняки, отработавшие на предприятии по нескольку десятков лет. И передача символической каски «хозяйке» новогоднего заседания клуба – шахте имени С.М. Кирова