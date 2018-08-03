К ответственности за загрязнение реки Кии могут привлечь еще три золотодобывающие компании

СЕГОДНЯ 11:16 2018-08-03T13:01:30+03:00

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Река Кия в Тисульском районе снова может стать чистой: вопрос о ее загрязнении золотодобытчиками находится на контроле врио губернатора Кемеровской области.

Одна из компаний, добывающих золото, сейчас временно не работает. Вскоре к ней могут присоединиться еще три: каждое из предприятий по золотодобыче внесло свою лепту в загрязнение Кии и Кундата.

Кузбассовцы обратили внимание администрации области на то, что некогда чистая Кия вдруг изменила цвет, а рыбы, которой славилась река, стало меньше. Специалисты установили, что причиной загрязнения стала деятельность золотодобытчиков. А вскоре остановили работу одного из предприятий золотодобычи – ООО «Артель старателей «Золотой полюс» - до устранения нарушений.

Однако позже стало понятно: над загрязнением Кии «потрудились» еще несколько золотодобытчиков: ООО «Золотодобывающая компания «Берикуль», ООО «Артель старателей «Аргут» и ООО «Диабаз». Комиссия, в состав которой вошли представители Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора по Кемеровской области, Сибирского Центра лабораторного анализа и технических измерений, департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, администрации Тисульского района, департамента лесного комплекса Кемеровской области, управления МВД России по Кемеровской области, осмотрели промплощадки еще нескольких предприятий.

Как оказалось, три золотодобывающих предприятия также загрязняли воду. Чтобы определить это, были отобраны пробы воды, использованы беспилотные летательные аппараты. Специалисты департамента природных ресурсов и экологии Кузбасса выявили и зафиксировали нарушения, и в скором времени деятельность трех предприятий на время будет прекращена.