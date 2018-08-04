2018-08-04T08:11:43+03:00
Общество

Где отдохнуть в Новокузнецке на выходных

мы составили для вас список интересных мероприятий
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ТРЦ "Планета"Фото: ТРЦ "Планета"
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Пес Барбос и малышня

Жмем лапы самым дружелюбным собакам и наблюдаем за невероятными трюками

Собака – друг человека. Впрочем, это известно абсолютно всем: и детям, и взрослым. Потому-то каждый ребенок мечтает о собаке – таком верном и преданном друге, готовом разделить печаль, радоваться приходу маленького хозяина. А еще собаки обожают играть вместе с детьми – некоторые с удовольствием выполняют «обязанности» няни!

Впрочем, некоторые ребятишки могут настороженно относиться к этим дружелюбно виляющим хвостикам и мокрым носам. Предлагаем познакомить таких малышей с собаками поближе. А делать это лучше всего на шоу дрессированных собачек «Пес Барбос». Свои таланты продемонстрируют ребятам бордер колли Румба и папиийон Виля под руководством Людмилы Карабановой. Малышам – а представление рассчитано на детей в возрасте от одного года до шести лет – можно будет не только смотреть на трюки, по ни покормить и погладить чудесных артистов и даже сфотографироваться вместе с ними! Будьте уверены: собачки-артисты будут очень рады общению с вашим ребенком. И, возможно, вскоре и у вас дома появится веселый хвостик, встречающий своего маленького хозяина звонким лаем.

Внимание! Количество мест ограничено. Позаботьтесь о билете заранее!

Коза-Егоза

Пр. Энтузиастов, 16, т.: 8-913-315-1515

4 августа, начало в 10:00 и в 11:15

Цена билетов: мама + ребенок – 590 рублей, мама + двое детей – 890 рублей.

На колесе обозрения Фото: Екатерина РОМАНОВА

На колесе обозренияФото: Екатерина РОМАНОВА

Город с высоты

Поднимаемся вверх и любуемся Новокузнецком

Что можно увидеть с высоты 50 метров? Очень многое: весь центральный район, часть Кузнецкого и Куйбышевского. А еще – горы, которые окружают город. А еще – заводы, которые здесь находятся. Мощное сочетание яркой зелени и индустриального пейзажа способно впечатлить и заворожить ценителей прекрасного: главное – увидеть это прекрасное.

Если вы готовы увидеть город с высоты, обязательно отправляйтесь на Площадь общественных мероприятий. Здесь уже вовсю катаются на самом большом за Уралом колесе обозрения. Его высота – 50 метров, но благодаря уютным кабинкам и плавному ходу колеса даже на самой верхней его точке испытываешь лишь восторг и удивление: как же красив Новокузнецк. К слову, полюбоваться городскими видами можно не только днем, но и вечером, когда зажигаются ночные огни Новокузнецка. Поверьте, это зрелище достойно того, чтобы вы его увидели!

Площадь общественных мероприятий

Ежедневно с 10:00 до 22:15

Цена билетов: для детей ростом до 140 см – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей.

Живая музыка на Театральной площади. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Живая музыка на Театральной площади.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Оркестр играет в такт

Слушаем духовой оркестр на Театральной площади

В Новокузнецке стало доброй традицией выступление духового оркестра по воскресеньям. Еженедельные концерты проходят на Театральной площади и неизменно собирают большое количество слушателей. Живой звук и живое общение, любимые и новые мелодии пробуждают в душах горожан самые светлые и теплые чувства. И даже есть на небо набегают тучи, ясный чистый звук и позитивные эмоции от этого становятся только сильнее.

В программе духового оркестра Губернаторского джаз-клуба «Геликон» «Новый Кузнецкий биг-бэнд» под руководством главного дирижера Александра Кабанова прозвучат духовая музыка, марши, вальсы, песни военных лет, польки, джазовые композиции.

Напомним, оркестр «Новый Кузнецкий биг-бенд» – один из лучших творческих коллективов Новокузнецка. Он не раз становился Лауреатом международных джазовых фестивалей и конкурсов, принимал участие в международных джазовых проектах Франции, Японии, США, Германии, Израиля, Филиппин.

Театральная площадь

пр. Металлургов, 285 августа, начало в 18:00, окончание в 20:00

Вход свободный

Фото: ТРЦ "Планета"

Фото: ТРЦ "Планета"

Что вы знаете о троллях?

Играем вместе со сказочными существами

Это у взрослых может быть множество вариантов, кто же такие тролли. А вот дети точно знают: это такие существа из мультика. И звать их Розочка и Цветан. И вообще они очень хорошие и креативные ребята: любят поиграть, рассказывать интересные истории, танцевать. А еще у них есть свой клуб, который находится в ТРЦ «Планета». Каждые выходные парочка троллей вместе гостями отправляется в небольшое приключение. Дети узнают о самых интересных профессиях и необычных островах, о секретах подводного мира, об истории создания разных вещей, изучают Правила дорожного движения, знакомятся с почти настоящими динозаврами и, конечно же, участвуют в различных квестах. И вообще – каждый час у троллей по расписанию обнимашки, чтобы подзарядиться энергией и позитивом!

ТРЦ «Планета»

Ул. ДОЗ, 10а

4 и 5 августа, начало в 14.00, окончание в 16.00

Вход свободный.

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