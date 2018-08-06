Облизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на пост главы Кузбасса

СЕГОДНЯ 10:37 2018-08-06T13:47:20+03:00

Борьбу за пост губернатора Кузбасса продолжат шесть кандидатов, которые подали документы в избирком Фото: Екатерина Бормотова

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Шесть кандидатов поборются за пост губернатора Кемеровской области на досрочных выборах, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Избирательная комиссия Кузбасса зарегистрировала их 4 августа.

В числе претендентов на пост главы угольного региона оказались беспартийный 56-летний врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, выдвинутый «Единой Россией», 67-летний секретарь Кемеровского областного комитета КПРФ Владимир Карпов, 54-летний депутат Кемеровского городского совета народных депутатов Юрий Скворцов от «Патриотов России», 49-летняя депутат городского совета Новокузнецка Татьяна Протас от «Справедливой России», бизнес-омбудсмен Кузбасса 42-летняя Елена Латышенко от «Партии Роста». Самый молодой кандидат в губернаторы – 32-летний член партии ЛДПР, депутат облсовета Игорь Украинцев.

Первоначально на участие в выборах заявлялись десять человек, однако четверым из них было отказано, поскольку они не предоставили в облизбирком необходимые документы. Это трое самовыдвиженцев – бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан, предпринимательница Елена Щеклеина и судимый пенсионер из Новокузнецка ВикторСмирнов – и представительница «Партии социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – народу» Аксинья Гурьянова.

Напомним, что досрочные выборы губернатора Кемеровской области состоятся в единый день голосования 9 сентября. Бывший глава региона Аман Тулеев, руководивший областью более 20 лет, 1 апреля подал в отставку из-за случившегося пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. Врио губернатора Кузбасса был назначен Сергей Цивилев.