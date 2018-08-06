2018-08-06T15:11:54+03:00
Общество

Корейские экологи расскажут, как улучшить экологию Кузбасса

Делегаты из Кореи прибыли в Кузбасс
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: Екатерина РОМАНОВА
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Корейская делегация прибыла в Кузбасс. Цель приезда – укрепление и развитие отношений в сфере экологии и природоохранной деятельности.

На сегодняшний день Республика Корея – один из признанных лидеров автомобилей, судостроительной, сталелитейной, электронной промышленности. Однако наряду с развитием экономики здесь не меньшее внимание уделяется охране окружающей среды. Именно поэтому их опыт может быть особенно ценным для такого промышленного региона как Кузбасс.

- Мы обратились к корейской стороне с просьбой оказать содействие в подготовке мероприятий по улучшению экологии, - отметил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев. - Для нас очень большая честь, что вы приняли наше предложение и приехали к нам в Кузбасс. Уверен, использование передовых разработок позволит сохранить и значительно улучшить состояние природы Кемеровской области.

В течение недели бизнесмены и ведущие экологи мирового уровня будут работать в городах Кузбасса. Среди прочих встреч запланирован визит в Новокузнецк, где корейская делегация в Новокузнецке примет участие в совещании с главой города, представителями, гидрометцентра и общественного экологического совета при главе города, побывает на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «Кузнецкие ферросплавы», посетит ведущие угольные компании региона.

- В конце недели мы подведем итоги этой работы и выработаем план дальнейших действий. Обсуждение укрепления и развития нашего сотрудничества продолжится уже на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года, -подчеркнул врио губернатора

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