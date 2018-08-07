2018-08-07T05:31:07+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Кузбасская работающая молодежь провела экологическую акцию «Zубочистка»

Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: СУЭКФото: СУЭК
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С 3 по 5 августа в районе Поднебесных Зубьев состоялся Форум работающей молодежи Кузбасса и экологическая акция «Zубочистка». Учредителями и организаторами акции выступили областной департамент молодежной политики и спорта, Фонд социально–экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», МУП «Поднебесные Зубья», администрация города Междуреченск.

Форум «Адаптация. Наставничество. Творчество» и экомарафон «Зубочистка-2018» собрали делегации работающей молодежи из десяти крупных компаний и организаций, входящих в состав Совета работающей молодежи Кузбасса. К ним присоединилась и группа бойцов кузбасского трудового отряда СУЭК.

В первый день работы форума делегации представили свои положительные практики по адаптации молодых специалистов на производстве. Как отметили сами участники, практически в каждом выступлении прозвучали интересные используемые формы работы по привлечению и закреплению молодых специалистов на предприятиях. Также состоялись выборы лучшего эскиза нагрудного знака отличия Кемеровской области «За наставничество». В результате голосования наибольшее количество голосов набрал проект знака, представленный Николаем Баженовым, горнотехническим инспектором шахты имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс». Завершающим мероприятием дня стало традиционное восхождение на пик дважды Героя Советского Союза Афанасия Шилина.

Во второй день состоялся экомарафон «Зубочистка». Такая акция проводится уже во второй раз и завоевала у молодежи заслуженную популярность. Более сотни участников прошли по различным маршрутам, собирая мусор, оставленный нерадивыми туристами. Самыми сложными и богатыми на собранные мешки мусора оказались тропы от станции «Лужба» до турприюта «Снежный барс» (общая протяжённость более 22 километров) и непосредственно восхождение на пик Поднебесный. Одновременно с уборкой мусора участники экомарафона смогли насладиться удивительной по своей красоте природой здешних мест - побывать на открытом месторождении талька, увидеть алгуйские тремолиты - уникальные скалы-останцы, искупаться в водопаде. Несмотря на усталость, ребята получили массу позитивных эмоций от участия в таком необычном субботнике.

В рамках форума состоялся также тренинг, направленный на развитие коммуникативных и ораторских способностей, лидерских качеств.

По итогам форума принята резолюция, в которой участники постановили включить в план работы Совета работающей молодежи Кузбасса на 2019 год мероприятия направленные на развитие института наставничества и адаптации молодых специалистов на предприятиях. Решено, что следующий подобный форум пройдет в этих же местах на туристической базе «Казыр».

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