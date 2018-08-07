2018-08-07T08:40:40+03:00
Общество

«Это был инфаркт»: В Прокопьевске простились с ведущей актрисой драмтеатра

Анна Соколова умерла во время подготовки к новой роли
Кирилл ЧАЩИН
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Ведущая актриса Анна Соколова ушла из жизни в 49 лет. Фото: Прокопьевский драмтеатрВедущая актриса Анна Соколова ушла из жизни в 49 лет. Фото: Прокопьевский драмтеатр
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В Прокопьевске во время подготовки к своему бенефису умерла ведущая актриса драмтеатра Анна Соколова. Ее сердце остановил внезапный обширный инфаркт.

– Это было в четыре часа утра. Она была в это время на даче с мужем и дочерью. «Скорая» приехала буквально спустя 15 минут, но, как говорят врачи, если в течение 10-15 минут при обширном инфаркте не окажешь помощь, то это все – летальный исход. Ни на что никогда не жаловалась, никогда не болела, – рассказывает директор Прокопьевского драмтетра Людмила Купцова.

Анне Соколовой было 49 лет. Она была из актерской династии: ее родители также работали в прокопьевском драмтеатре. 28 ноября она должна была отметить юбилей на сцене. Специально для бенефиса она попросила поставить спектакль «Ханума», в которой должна была сыграть заглавную роль. В пятницу она провела очередную репетицию на сцене театра, в субботу ночью ее не стало. У нее остался муж, также актер прокопьевского тетра и две взрослые дочери. Одна сейчас учится в новосибирском вузе, а вторая – играла вместе родителям.

– Она была всегда веселая, жизнерадостная, позитивная, – говорит директор театра. – Для театра это, конечно, удар и трагедия.

В понедельник, 8 августа, состоялось прощание с Анной Соколовой. По словам коллег, в театре был полный зал, около 300 человек, многие актеры приехали почтить ее память из других городов. Пришли ее студенты, которым она преподавала актерское мастерство в колледже культуры. По актерской традиции, из зала ее выноси под бурные аплодисменты.

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