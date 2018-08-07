Дешевый. Долгожданный. Прямой: туроператор рассказал подробности о рейсах из Кузбасса в Китай

СЕГОДНЯ 11:16 2018-08-07T11:51:38+03:00

Время в пути от Кемерова до Саньи составит 6,5 часов Фото из архива "КП" Фото: Илья ВЛАСОВ

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Через неделю, 14 августа, Boeing 737-800 совершит первый прямой перелет из Кемерова в китайский город Санья. А в сентябре прямые рейсы запустят и из южной столицы Кузбасса. Время в пути составит шесть с половиной часов. Мы поговорили с представителями туроператора «Жемчужная река», который раскрыл подробности прямых полетов на курортный остров Хайнань.

Вместимость Boeing 737-800 – 156 мест. На сегодняшний день свободными на рейс из Кемерова, который состоится 14 августа, остаются 16.

– Сейчас все 156 мест мы предлагаем как эконом-класс. Но через два месяца появится возможность приобретать бизнес-класс. Рейс из Кемерова будет осуществляться еженедельно по вторникам, с сентября мы перейдем на другое расписание, – сообщил коммерческий директор турфирмы «Жемчужная река» Евгений Косинков.

Он отметил, что средняя стоимость тура на двоих продолжительностью 7-10 дней на сегодняшний день составляет порядка 50 тысяч рублей. Также туроператор предлагает спецпрограммы для отдыха с детьми.

– Каждый ребенок имеет дисконт на перелет. В отелях дети до 12 лет, если не пользуются отдельной кроватью, живут бесплатно. Вообще мы планируем сделать из Хайнаня полноценный семейный курорт, чего до этого пока не удавалось из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Однако только за последние два года здесь открылось два аквапарка, зоопарки, появились шоу семейного характера. Так что мы будем противопоставлять Хайнань Таиланду, части Вьетнама, где в первую очередь присутствуют ночные развлечения, – пояснил Косинков.

Коммерческий директор «Жемчужной реки» добавил, что впоследствии все рейсы, которые открываются из сибирских городов, будут выполняться круглогодично, без перерывов и пауз. В целом же российские туроператоры ставят перед собой задачу к 2021 году увеличить въездной поток туристов-россиян на остров Хайнань до 1 миллиона за год. В 2017 году курортный китайский остров посетили 312 тысяч россиян.

Напомним, что рейсы из Кузбасса до китайского города Санья будет осуществлять авиакомпания «АЛРОСА».