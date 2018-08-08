В Новокузнецке начался ремонт пешеходной части проспекта Бардина

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-08T11:21:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке следом за проезжей частью проспекта Бардина дорожники приступили к ремонту тротуаров.

Уже совсем скоро по тротуарам проспекта Бардина можно будет девушкам ходить на каблучках и не опасаться за их сохранность, а поклонникам здорового образа жизни – кататься на велосипедах и роликах, не опасаясь попасть колесом в яму или трещину на асфальте.

Рабочие обещают закончить ремонт тротуара на проспекте Бардина к концк августа.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия на участке от улицы Кутузова до Дома быта по обеим сторонам улицы уже идут: рабочие снимают верхний слой асфальта, чтобы потом уложить новую «дорожную рубашку». К слову, здесь будут заниженные бордюры, чтобы молодые мамочки с колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья могли беспрепятственно передвигаться по тротуару.

Еще один много страдальный тротуар – на проспекте Металлургов, будет реконструирован в 2019-2020 годах, об этом сообщила Мария Абдуллина, представитель УДКХ и Б города Новокузнецка.

Дорожная техника готова к работе.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Напомним, горожане не раз обращались с вопросом, когда будут проводиться работы не только проезжей части, но и тротуаров. Так, некоторое время назад новокузнечанка Нина Осипова вместе с корреспондентом «Комсомольской правды - Кемерово» прошла по проспекту и показала, насколько плохое состояние тротуара. Тогда мы передали ее вопрос Сергею Цивилеву, и он пообещал, что уже в августе тротуар начнут ремонтировать.