Район, о котором забыли: кемеровчане просят благоустроить заброшенное здание на Предзаводской

СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-08T11:33:13+03:00

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Мне всегда казалось, что заброшенные здания – это удел русских деревень. Встретить пустые глазницы домов, когда-то наполненных детским смехом, в маленьких населенных пунктах сегодня, увы, не редкость. Однако в какой-то момент болезнь заброшек ударила и по крупным городам, где бесхозными остались двух,- а то и трехэтажные здания. Неравнодушный к судьбе одного из таких ничейных строений, к нам в редакцию обратился кемеровчанин Владимир Курбатов и рассказал свою историю.

Прибежище для игр

Последние лет пять Владимир Михайлович живет в гостинице на Предзаводской, 4. Как 65-летний мужчина вместе с сестрой Ларисой, которая старше его на три года, попал в гостиницу для бездомных – история банальная до невозможности. В начале нулевых умерла мама, после чего брат с сестрой решили продать совместное жилье. Попались на удочку черных риелторов, и в итоге остались не только без квартиры, но и без денег. То время пенсионер вспоминает неохотно, мол, все произошло так, как произошло, и ничего уже не вернуть. И вообще, обращаясь в редакцию, он не про свою жизнь хотел речь вести, а про заброшенное здание, что стоит по соседству с гостиницей.

Владимир Курбатов, живущий рядом, переживает, что в аварийном здании может произойти бедаФото: Екатерина Бормотова

Вместе с Владимиром Михайловичем, который в 2011 году лишился обеих ног и сейчас передвигается на протезах, мы идем на Предзаводскую, 2. О том, что когда-то здесь можно было жить, работать, заниматься любимым делом, сегодня не говорит, пожалуй, ничего. Потому что от здания остался только каркас да горы мусора, жить в котором не стали бы даже мыши.

– Это здание ничье. И люди вынесли все, что им было нужно. Кто-то окна забрал, кто-то мебель, – рассказывает пенсионер. – Сейчас потихонечку за крышу взялись. Все металлическое тоже унесли и сдали на металлолом – здесь неподалеку принимают. Даже крышку от люка канализационного, вон он, немного дальше, – показывает Владимир Михайлович в сторону от здания, – и ту унесли! Пришлось прикрыть люк деревяшками.

По словам моего собеседника, в пустующем здании частенько собираются подростки (красноречивые надписи и рисунки на стенах тому яркое подтверждение), а также находят приют на ночь люди, не имеющие крова.

– Если кто-то полезет в это здание, упадет, разобьется – только потом хватятся и начнут проверки проводить. Так почему бы не доводить до беды? – задается вопросом пенсионер Курбатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/663479" frameborder="0"></iframe> Заброшка на Предзаводской в Кемерове.Екатерина Бормотова

Снести нельзя восстановить

У Владимира Михайловича свое видение того, что можно сделать с пустующим строением на Предзаводской, 2. Казалось бы, самый очевидный вариант – снести его. Но у пенсионера на этот счет другие мысли.

– Главное, я хочу, чтобы здесь ничего не произошло. Если просто заколотить все тут, это быстро разберут. По-хорошему его бы восстановить. Отдали бы его соцзащите нашей – сколько бы бездомных могло здесь жить. Ведь не хватает домов для таких людей, – отмечает мужчина.

После своего рассказа Владимир Михайлович признается: не верит он в то, что после нашего разговора что-то изменится.

– Про этот район все забыли. И никому дела нет до тех, кто здесь живет. Но мы ничего не сможем изменить.

Из брошенного здания все, кто хотел, унесли все, что моглиФото: Екатерина Бормотова

КОНКРЕТНО

Собственника обяжут содержать здание или демонтировать

Оказалось, что все не так плохо. Как только мы передали этот материал Сергею Цивилеву, механизм заработал, и был получен ответ из администрации города Кемерова.

Выяснилось, что «в целях организации комплекса работ в отношении недостроенных, брошенных и аварийных зданий на территории города управлением городского развития администрации Кемерова совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом города и территориальными управлениями был сформирован сводный перечень таких объектов, расположенных на территории города. В данный перечень включено и здание по улице Предзаводской. Правда, оно не является объектом муниципального имущества, а находится в частной собственности физического лица.

На сегодняшний день в отношении объекта по улице Предзаводской, 2 комиссией составлен акт осмотра здания, сооружения. Здание признано аварийным, в связи с чем комитет направил заявление в прокуратуру Заводского района города Кемерово с целью обязать собственника обеспечить надлежащую эксплуатацию и содержание здания, либо его демонтаж».

Работа в этом направлении продолжается.

Редакция надеется, что после того, как ситуация попала под контроль врио губернатора Сергея Цивилева, фраза «работа продолжается» останется не только на бумаге, но и приобретет своих исполнителей.