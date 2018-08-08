Вице-премьер Ольга Голодец: Шерегеш – точка роста для всей страны

СЕГОДНЯ 14:13 2018-08-08T14:16:49+03:00

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Вице-премьер Ольга Голодец во время визита в Кузбасс обсудила вопрос развития горнолыжного курорта Шерегеш. Правительство с помощью федеральных программ будет поддерживать развитие курорта.

Как рассказала журналистам сама вице-премьер Ольга Голодец, в среду она посетила Шерегеш, где обсуждался вопрос развития туризма в Шерегеше и Кузбассе.

– Мы говорили о том, что необходимо в рамках федеральной программы сосредоточить свои усилия на поддержки и развитии инфраструктуры. Мы говорил о новой транспортной доступности Шерегеша, для Шерегеша нужна инфраструктура, вода и так далее. И сегодня коллеги взяли на себя обязательства внести предложения для федеральной программы, которую мы обязательно будем поддерживать. Шерегеш – это огромная точка рост для всей Российской Федерации, – отметила Ольга Голодец.

Отметим, что Ольга Голодец приняла участие в открытии нового подъемка в Шерегеше.

Напомним, что заместитель председателя правительства Ольга Голодец приехала в Кузбасс 7 августа. Она успела побывать в Новокузнецке, где посетила Новокузнецкий драматический театр, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и встретилась с врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым. Вместе они обсудили стратегию развития Кузбасса.