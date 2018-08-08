Концепцию развития набережной Томи в Кемерове разрабатывает известный скульптор Даши Намдаков

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-08T15:12:00+03:00

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Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о перспективах строительства набережной реки Томи в областном центре. По его словам, сейчас совместно с всемирно известным скульптором Даши Намдаковым разрабатывается концепция развития пространства набережной между двух кемеровских мостов.

Обустройство набережной реки Томи в Кемерове запланировано в рамках развития проекта культурного кластера Кузбасса.

– Культурный кластер – это вся территория Кузбасса. Мы вчера смотрели интересные объекты в Новокузнецке. У нас очень много Домов культуры на территории региона. Наша задача – приблизить искусство к народу, чтобы оно было доступно. И одним из элементов этого культурного кластера являются объекты, которые будут строиться в Кемерове, причем в кратчайшие сроки, - рассказал Сергей Цивилев.

Он отметил, что сейчас власти региона стараются выбрать самые лучшие места для этих объектов, потому что они должны стать «большим украшением города». По словам врио губернатора, сооружения, которые будут построены в областном центре в рамках создания культурного кластера региона, должны задать самую высокую планку в дальнейшем развитии города и всей территории Кузбасса.

– Что касается набережной реки, мы обязательно ее будем делать. Сейчас вместе с Даши Намдаковым, известным скульптором-архитектором, прорабатываем целую концепцию развития набережной между двумя мостами, – сказал Сергей Цивилев.

Напомним, что в рамках своего рабочего визита в Кузбасс вице-премьер Ольга Голодец 8 августа посетила город Кемерово, которая рассказала о создании в столице региона культурного центра, где будет работать Мариинский театр и Государственный Русский музей. За два дня своего пребывания в Кузбассе Ольга Голодец посетила горнолыжный курорт Шергеш, где прошло обсуждение его дальнейшего развития, а также город Новокузнецк, где вице-премьер приняла участие в обсуждении стратегии 2035.