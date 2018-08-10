В Кузбассе на выходных похолодает с +33 до +5 градусов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-09T16:13:35+03:00

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В ближайшие дни на смену жаре придет прохлада, а яркое солнышко спрячется за грозовые тучи. В последние дни уходящей недели погода будет переменчивой.

Пятница по-прежнему будет полна летнего тепла и солнца: в этот день на территории Кемеровской области осадков не ожидается, а температура воздуха будет достигать +27…+32 градусов. От жары будет немного спасать ветер – восточный с переходом на юго-западный, с порывами до 8-13 метров в секунду.

- В субботний день на погоду начнет оказывать влияние циклон, который обосновался на Урале, и наша область будет находиться в его теплом секторе, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Поэтому днем температура еще сохранится в пределах +28,+33°С и будет без осадков. В вечернее время, на самом разогреве атмосферы, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, с ним возможны неблагоприятные метеоусловия.

Уже к вечеру субботы температура воздуха станет опускаться, южный ветер сменит направление на западное и станет усиливаться – при порывах он будет достигать 12-17 метров в секунду. Вскоре небо затянется тучами, прогремят грозы и начнутся дожди. Ночь будет немного прохладнее предыдущей: столбики термометров поднимутся лишь до 11-17 градусов тепла.

Воскресенье для многих кузбассовцев также начнется с дождя. Воздух лишь местами прогреется до +26 градусов, на большинстве территорий области уличные термометры покажут не больше +16…+21 градуса, а ночью – и вовсе +7.

В понедельник будет по-прежнему прохладно. Дневная температура воздуха будет держаться в пределах +15…+20 градусов, а ветер, чьи порывы возможны до 20 метров в секунду, лишь усилит прохладу и неприятные ощущения. Утром и днем ожидаются дожди, однако к вечеру они станут менее интенсивными.

- Столбики термометров понизятся ночью до +5…+10 градусов, и начнется установление антициклона, который исправит погодную обстановку, - подытожила Наталья Полуэктова.