Как весело и интересно провести в Новокузнецке выходные

СЕГОДНЯ 09:51 2018-08-11T10:45:27+03:00

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Унимотогонка и самые яркие эмоции!

Отправляемся на одну из необычных гонок

Скорее всего, вы слышали слово «уницикл» или «унимото». На всякий случай напомним: это такой спортивный гоночный аппарат, у которого только одно колесо и двигатель. Унимото изобрел байкер из США Вильям Нассау, который более известен как Сайдкар Вилли, еще в 1988 году. И с тех пор необычные соревнования на необычных гонках проходят во всем мире.

Такие гоночные аппараты нигде не купишь – каждый из них уникален. Унимото собирают из старых деталей, которые «валяются в гараже», а уникальность их в том, что каждый конструктор-любитель буквально на ходу изобретает новый гоночный аппарат. А главный принцип при его постройке – создать «что-то, что сможет проехать 100 футов (30 метров) на одном колесе и при этом не убьет ездока».

Конечно же, требования к безопасности унициклам, которые участвуют в унимотогонке довольно высокие: сама конструкция должны быть максимально надежной, а пилоты во время заезда должны использовать защиту. Зрителям же рекомендуется не подходить слишком близко к месту заездов.

Унимотогонка – одно из ярких и нестандартных событий в жизни города. Не пропустите его!

Трасса мотокросса Редаково

ул. Пролетарская, 226, т.: 7-904-991-57-70

11 августа, начало в 14:00

Вход свободный.

Фото: мотоклуб "Крутящий момент"

«Вкусная еда» всегда рядом!

Спешим на фестиваль вкусной еды!

Вот уже несколько лет летом в Новокузнецке проходит гастрономический фестиваль «Вкусная еда», где можно не только насладиться вкусом любимых блюд, попробовать что-то новенькое, но и самому стать непосредственным участником праздника.

Нынешний фестиваль будет проходить под знаком космоса. Что это значит? Во-первых, главная аллея фестиваля - с ресторанами, кофейнями, кондитерскими – расположится на гастроКосмическом пути, неподалеку от Планетария. На Лунном пляже можно будет не только перекусить, но и позагорать (если погода позволит). А в Кулинарной обсерватории пройдет самый настоящий лекторий: здесь мега-специалисты расскажут об основах правильного питания, психологии и прочих вещах, связанных с едой. Вы удивитесь, когда узнаете, насколько просты и доступны принципы правильного питания! К слову, йоги и веганы – приверженцы очень здорового образа жизни – тоже будут участвовать в гастрокосмическом фестивале: их можно будет найти на площадке «Созвездие гармонии». А еще – аллея мастеров и рукодельников, барбекю-баттл возле ТРЦ «Юность», селфи-зоны, радио еды. А еще – площадка «Звездный десант», где можно будет везде залезть, покорить скалодром, веревки, переправы…

А еще… Впрочем, об этом вы все узнаете сами на фестивале «Вкусная еда». Вкусных выходных!

Парк имени Гагарина

пр. Металлургов, 16а

12 августа, начало в 12:00, окончание в 20:00

Вход свободный

Фото: организаторы мероприятия

День лимонада и улыбок

Радуемся вместе с детьми новым встречам и празднику

Вот уже третий год подряд в Новокузнецке проходит праздник «Мы вместе!». Праздник, в котором принимают участие все дети города - в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. Но в этот день и возможности становятся поистине безграничными! Выступления на сцене с творческими номерами, участие во множестве развлекательных программ и просто живое общение со сверстниками делает этот праздник поистине радостным и любимым детьми.

Всех гостей будут угощать лимонадом, предложат прокатиться на лошадях и даже мотобайках! А еще – поучаствовать в конкурсах, побывать в необычных фотозонах, получить призы и подарки.

Каждый день может стать особенным, если в него вложить частичку доброты и радости, готовности встречать каждое утро улыбкой и радоваться солнцу, дождю, общению с друзьями и новыми знакомыми. Именно таким будет День лимонада – праздник «Мы вместе!»

Сад Алюминщиков

ул. Ленина, 41

12 августа, начало в 14:00

Вход свободный.