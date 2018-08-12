2018-08-12T09:24:46+03:00
Общество

В Кемерове шесть собак растерзали кошку на глазах у прохожих

Жительница областного центра опасается, что в следующий раз жертвами голодных животных могут стать люди
Екатерина Бормотова
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В Кемерове стая бродячих собак растерзала кошку на глазах у горожан Фото из архива "КП"В Кемерове стая бродячих собак растерзала кошку на глазах у горожан Фото из архива "КП"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Кемерова предупредила земляков о стае голодных собак, которые бегают по улицам города. Жертвами собак уже стала кошка, и сейчас горожанка опасается, что в следующий раз на ее месте могут оказаться люди.

Инцидент произошел в 05.30 утра 10 августа на улице Волгоградской, 27. Здесь стая из шести или семи собак напала на кошку, которую они растерзали. Очевидцем произошедшего стала местная жительница Ольга Мефодьева.

– Это не первый случай по данному адресу, буквально этим же летом только с другой стороны дома стая собак разорвала кошку на две части и утащила по кускам в разные стороны! Первый случай я наблюдала сама, а второй мне рассказали соседи по подъезду! – рассказала горожанка.

После увиденного женщина стала опасаться гулять с годовалым ребенком вечером или выходить утром на пробежку.

– У нас во дворе садик и гимназия, между этими учреждениями часто гуляют мамы с колясками. А чуть дальше по этой тропе стоит гаражный кооператив, видимо, оттуда эти собаки и бегают к нам! Очень страшно, что когда-то эти невменяемые собаки нападут на кого-то из нас или, чего страшнее, на наших детей! – заключила Ольга.

Кемеровчанка задалась вопросом, что делать в данной ситуации и попросила совета у горожан в соцсетях. Одни предложили отловить собак и в последующем усыпить их. Другим эта мера показалась слишком жестокой. Они предложили отдать отловленных собак в питомники для бездомных животных. При этом многие горожане считают, что спецпитомников в городе не достаточно. Кроме того, горожане высказались о том, что к заводу собак следует подходить более благоразумно, чтобы в последсвии ставшие ненужными животные не попадали на улицу, где им приходиться искать себе пропитание любым способом.

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