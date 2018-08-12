2018-08-12T09:24:46+03:00
Общество

Короткометражки, фонарики и фаер-шоу: в Новокузнецке прошел Международный фестиваль уличного кино

Новокузнечане выбрали лучший фильм и сами снялись в шутливой короткометражке
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сотни людей пришли летним вечером на Театральную площадь, чтобы выбрать лучшую короткометражку.Сотни людей пришли летним вечером на Театральную площадь, чтобы выбрать лучшую короткометражку.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Новокузнецке вечером 10 августа на Театральной площади прошел всемирный фестиваль уличного кино. А яркой финальной точкой праздника стало фаер-шоу.

Фестиваль уличного кино, который прошел в пятницу в Новокузнецке длился почти девять часов! Здесь было все: и мультистарты с забегом супергероев для ребятни, и киноквесты, и работа творческих площадок на «Кузнецком Арбате». А еще – многочисленные мастер-классы и конкурсы. Например, гости фестиваля разгадывали зашифрованный фильм, составив головоломку, лепили из глины, фотографировались в тематических фотозонах – и это далеко не все!

Мультстарты в парке Гагарина. Фото: спроритет администрации города Новокузнецка

Мультстарты в парке Гагарина. Фото: спроритет администрации города Новокузнецка

К слову, на фестивале показывали работы и непрофессиональных режиссеров, операторов и актеров – 12 минифильмов, попавших в финал. Победила работа совсем юных дарований – воспитанников детского сада № 229. Помимо поздравлений и дипломов им вручили камеру GoPro.

В городском конкурсе фильмов, снятых непрофессионалами, победила работа совсем юных дарований – воспитанников детского сада № 229. Фото: Валерия Клишина.

В городском конкурсе фильмов, снятых непрофессионалами, победила работа совсем юных дарований – воспитанников детского сада № 229. Фото: Валерия Клишина.

А еще новокузнечане сами смогли поучаствовать в съемках киношоу «Зеленка»: горожан просили подвигаться на перед камерой, а потом презентовали киноролик. Получилось забавно!

Главное действо фестиваля началось в половине девятого вечера. Гости разместились на расставленных стульях, и их вниманию были представлены восемь короткометражных работ. В конце показа зрителям предстояло выбрать, какой из фильмов понравился больше всего.

Голосовали за лучший фильм светом фонариков. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Голосовали за лучший фильм светом фонариков.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Примечательно, что все восемь работ были достойны самого пристального внимания. Это фильмы «Суперприз» Константина Челидзе, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Кругосветка» Александра Фомина, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Успех» Валентина Сунцова, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева, «Темная ночь» Ивана Плечева, «Ой» Аллы Елисеевой. Самый короткий фильм длился всего пять минут, а самый длинный – 18. А еще горожанам представили мультфильм «Кузнецкие сказы» - но уже вне конкурсной программы.

Фильм-победитель "Я тебя вижу". Фото: кадр видео youtube

Фильм-победитель "Я тебя вижу". Фото: кадр видео youtube

Голосование за самый лучший фильм проходило при помощи фонариков: чем ярче общий уровень света, тем большему числу зрителей понравился фильм. К слову, по мнению новокузнечан, лучшим фильмом стала работа «Я тебя вижу». Это фильм про девушку-воровку, угнавшую автомобиль. Несмотря на то, что она хочет ограбить автомобиль, у девушки доброе сердце. Героиня фильма оставляет в машине огромную сумму денег, ведь на заднем сиденье, как оказалось, был подросток – слепой от рождения. И все эти деньги были нужны для операции.

Фаер-шоу. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Фаер-шоу.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ярким – буквально огненным! – финалом фестиваля стало фаер-шоу. Гости фестиваля громкими аплодисментами встретили артистов, с горящими «веерами» и кубами, с посохами, высекающими искры… Кстати, видеотрансляцию фаер-шоу и фейерверка можно посмотреть здесь.

И, конечно же, салют!

Финальный фейерверк. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Финальный фейерверк.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
В Кемерове в маршрутку с пассажирами въехал ЗИЛ
Сергей Цивилев записал видеообращение к строителям Кузбасса
Ночью в Кузбассе горели дом, две бани и автомобиль
В Кузбассе спецназовцы отметили День физкультурника
Пенсионера из Киселевска дважды лишили прав за вождение в нетрезвом виде
Погода в Кузбассе 12 августа: дожди, грозы и ветер
ДТП с автобусом в Кемеровском районе: пострадали четыре человеке
Из-за непогоды в Новокузнецке перенесли фестиваль «Вкусная еда»
Илья Середюк поздравил кемеровчан с Днем физкультурника
На въезде в Кемерово автобус врезался в иномарку
Под Кемеровом ночью сгорел частный дом
Все ради вечеринки: юный прокопчанин ограбил табачный киоск
Экологи из Кореи предложили улучшить экологию с помощью кукурузы
Кузбасс отправил более 35 тысяч кубометров леса в Китай
В Новокузнецке один и тот же магазин дважды за день пытались ограбить
В Новокузнецке проверят качество горячей воды
Беловчанин после ссоры с женой решил угнать иномарку
Кемеровский бомж по ночам обворовывал ларьки с мороженым