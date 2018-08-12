Короткометражки, фонарики и фаер-шоу: в Новокузнецке прошел Международный фестиваль уличного кино

СЕГОДНЯ 08:31 2018-08-12T09:24:46+03:00

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В Новокузнецке вечером 10 августа на Театральной площади прошел всемирный фестиваль уличного кино. А яркой финальной точкой праздника стало фаер-шоу.

Фестиваль уличного кино, который прошел в пятницу в Новокузнецке длился почти девять часов! Здесь было все: и мультистарты с забегом супергероев для ребятни, и киноквесты, и работа творческих площадок на «Кузнецком Арбате». А еще – многочисленные мастер-классы и конкурсы. Например, гости фестиваля разгадывали зашифрованный фильм, составив головоломку, лепили из глины, фотографировались в тематических фотозонах – и это далеко не все!

Мультстарты в парке Гагарина. Фото: спроритет администрации города Новокузнецка

К слову, на фестивале показывали работы и непрофессиональных режиссеров, операторов и актеров – 12 минифильмов, попавших в финал. Победила работа совсем юных дарований – воспитанников детского сада № 229. Помимо поздравлений и дипломов им вручили камеру GoPro.

В городском конкурсе фильмов, снятых непрофессионалами, победила работа совсем юных дарований – воспитанников детского сада № 229. Фото: Валерия Клишина.

А еще новокузнечане сами смогли поучаствовать в съемках киношоу «Зеленка»: горожан просили подвигаться на перед камерой, а потом презентовали киноролик. Получилось забавно!

Главное действо фестиваля началось в половине девятого вечера. Гости разместились на расставленных стульях, и их вниманию были представлены восемь короткометражных работ. В конце показа зрителям предстояло выбрать, какой из фильмов понравился больше всего.

Голосовали за лучший фильм светом фонариков.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Примечательно, что все восемь работ были достойны самого пристального внимания. Это фильмы «Суперприз» Константина Челидзе, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Кругосветка» Александра Фомина, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Успех» Валентина Сунцова, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева, «Темная ночь» Ивана Плечева, «Ой» Аллы Елисеевой. Самый короткий фильм длился всего пять минут, а самый длинный – 18. А еще горожанам представили мультфильм «Кузнецкие сказы» - но уже вне конкурсной программы.

Фильм-победитель "Я тебя вижу". Фото: кадр видео youtube

Голосование за самый лучший фильм проходило при помощи фонариков: чем ярче общий уровень света, тем большему числу зрителей понравился фильм. К слову, по мнению новокузнечан, лучшим фильмом стала работа «Я тебя вижу». Это фильм про девушку-воровку, угнавшую автомобиль. Несмотря на то, что она хочет ограбить автомобиль, у девушки доброе сердце. Героиня фильма оставляет в машине огромную сумму денег, ведь на заднем сиденье, как оказалось, был подросток – слепой от рождения. И все эти деньги были нужны для операции.

Ярким – буквально огненным! – финалом фестиваля стало фаер-шоу. Гости фестиваля громкими аплодисментами встретили артистов, с горящими «веерами» и кубами, с посохами, высекающими искры… Кстати, видеотрансляцию фаер-шоу и фейерверка можно посмотреть здесь.

И, конечно же, салют!