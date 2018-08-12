2018-08-12T13:57:41+03:00
Звезды

В Кемерове прошел Муз-Weekend

11 августа в Клумбе для зрителей выступила местная группа Pandora Secret
Фаяз Алекберов
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В Кемерове прошел Муз-Weekend с Pandora SecretВ Кемерове прошел Муз-Weekend с Pandora SecretФото: Фаяз Алекберов
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Непогода испортила начало ивента – дождь издевательски капал короткими промежутками. Из-за этого все люди попрятались под козырьки закусочных и бара в обнимку со всякими вкусностями, игнорируя бедного ведущего, который бегал по всей площадке в попытках развеселить народ. Дождь лил так около часа, пока, наконец, погода не успокоилась.

Люди подходили к Bullet Time и делали «объемные» фото в рок-стиле, кто-то игрался с Music Box и делал свои музыкальные миксы, остальные просто делали селфи на фоне стрит-арта, ярко украсившего все стены Клумбы.

Мероприятие привлекло даже юную аудиторию Фото: Фаяз Алекберов

Мероприятие привлекло даже юную аудиториюФото: Фаяз Алекберов

Для тех, кто не в курсе, поясню: Bullet Time – это фотозона, где стоят несколько камер, и они делают анимированное объемное изображение со всех ракурсов. А Music Box – почти то же самое, что и драм-машина, но работает немного иначе.

Пока люди ожидали группу, ведущий проводил небольшие челленджи и викторины с призами. А те, кто не участвовал в конкурсах, расселись по всей площадке и общались со своими друзьями, употребляя напитки различной степени крепкости. Так проходил час за часом, людей становилось все больше.

Ближе к семи часам вечера у сцены началось движение – персонал Pandora Secret готовил оборудование для выступления. Чтобы получить хорошие снимки, пришлось забраться на крышу шавермочной. Кстати, там довольно хороший вид на всю площадку, но очень ненадежные деревянные стулья.

Pandora Secret исполнила известные и не очень рок-композиции Фото: Фаяз Алекберов

Pandora Secret исполнила известные и не очень рок-композицииФото: Фаяз Алекберов

В семь часов на сцену вышли ребята из Pandora Secret, поприветствовали зрителей и начали петь. Исполнив несколько каверов, они ушли на перерыв, и вернулись в 20:00, чтобы исполнить для собравшихся известные рок-хиты. Мне удалось узнать не все песни, но среди звучавших композиций была музыка Blink-182, Imagine Dragons и Linkin Park. Люди танцевали, веселились, кричали, кто-то просто сидел за столом и наслаждался выпивкой и музыкой. В воздухе витал драйв.

Когда время концерта подошло к концу, люди требовали еще, Pandora Secret исполнила еще одну композицию и со всеми попрощалась. Кто-то остался и после, но недолго длилось веселье – полил дождь.

СПРАВКА КП

Pandora Secret – кемеровская рок-группа, участниками которой являются пять человек: Иван Кулешов, Роман Романовский, Кирилл Ахметов, Александр Данилюк и Валентин Кольцов. Недавно вышел их первый альбом «Price of Liberty».

Муз-Weekend с Pandora Secret в Кемерове.Фаяз Алекберов

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