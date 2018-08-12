Четверо туристов из Кузбасса терпят бедствие в горах Алтая

СЕГОДНЯ 17:19 2018-08-12T17:24:16+03:00

Спасатели не могут им помочь из-за сильного ветра и дождя

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Четверо туристов из Кемеровской области терпят бедствие в горах Республики Алтай. Экстренно помочь мужчинам не позволяет погода – в горах дождь и сильный ветер.

Сигнал SOS в оперативные службы Алтая поступил из Усть-Коксинского района. Четверо мужчин из Кемеровской области сообщили, что они терпят бедствие на горной вершине Ак-Кем на высоте 4 100 метров.

Сообщить о бедственном положении альпинисты смогли по спутниковому телефону. На местах их стоянки резко испортилась погода, ветром порвало палатку и унесло альпинистское снаряжение, поэтому спуститься самостоятельно с вершины они не могут. Однако экстренно помочь туристам сотрудники МЧС не смогли из-за непогоды.

- Пеший путь до группы даже при благоприятной погоде займет у спасателей не менее трех суток, а в настоящее время подобное восхождение вообще невозможно, поскольку скальная порода обледенела, и ветер до 20 метров в секунду не прекращается, - сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

В ведомстве уточнили, что в условиях нормализации погоды вылет вертолета может быть запланирован не ранее, чем на 13 августа. При этом все меры, которые возможно было предпринять, спасатели предприняли. Каждые три часа туристы выходят на связь и получают информацию по выживанию в экстремальных условиях. Из последней информации стало известно, что травм у мужчин нет.

Сейчас принято решение перебазировать вертолет Ми-8 из Красноярска в Кемерово. Это позволит при благоприятной погоде максимально оперативно вылететь к месту нахождения туристов.