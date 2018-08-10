Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем строителя

СЕГОДНЯ 06:45 2018-08-10T06:54:16+03:00

День строителя отмечается каждое второе воскресенье августа уже более полувека

Изменить размер текста: A A

12 августа работники и ветераны строительной отрасли Кузбасса отметят свой профессиональный праздник.

Учеба, лечение и спорт - в комфортных условиях

Уважаемые работники строительной отрасли! Дорогие ветераны! Примите самые искренние поздравления с Днем строителя!

Вот уже более полувека каждое второе воскресенье августа Россия отмечает этот замечательный профессиональный праздник. Строительная сфера является одним из важнейших секторов экономики, настоящим двигателем прогресса, который дает импульс для развития всей промышленности, увеличения поступлений в бюджет, создания новых рабочих мест.

Строительство напрямую влияет на качество жизни, комфорт и самочувствие людей. Красивые и уютные дома дарят радость обретения домашнего очага и уверенность в завтрашнем дне. С нуля, на пустом месте прокладываются скоростные магистрали и расцветают наши города и районы. Быть строителем - это и особый почет, и большая ответственность.

Строительная отрасль Кузбасса продолжает достойно справляться со своей важной миссией. Благодаря высочайшему мастерству и золотым рукам профессионалов строительной отрасли в 2018 году почти 1000 маленьких кузбассовцев пойдет в новые красивые, современные детские садики. До конца года будет заложен фундамент еще шести садов более чем на 900 мест.

До конца 2018 года в Кузбассе будет заложен фундамент шести детских садов более чем на 900 местФото: Максим КИСЕЛЕВ

Каждый учебный год строители Кузбасса балуют подарками наших школьников. 1 сентября этого года 529 ребят начнут заниматься в обновленной цифровой школе № 25 в Салаире. А к 1 сентября 2019 года распахнет свои двери одно из крупнейших образовательных учреждений региона - школа № 31 города Кемерово.

Под моим личным контролем находится завершение работ в школе № 81 в Новокузнецке. Масштаб проекта - колоссальный: почти 900 мест, три этажа, четыре корпуса. Ребята приступят к занятиям в следующем году, сразу после зимних каникул.

Уважаемые строители, частичка вашего труда присутствует и в деле укрепления здоровья жителей Кемеровской области. Просторными коридорами, светлыми кабинетами встречают кузбассовцев наши поликлиники и больницы. Не случайно говорят: «Стены лечат».

Вашими усилиями получили вторую жизнь более 70 спортивных объектов в различных городах и районах. Совместно с областной Федерацией бокса в декабре 2017 года в нашей столице, городе Кемерово, открыт единственный в Кузбассе Региональный центр спортивной подготовки по боксу. В целом в области появилось шесть новых залов в Березовском, Прокопьевске и Промышленновском районе.

Вы много делаете в рамках подготовки к Дню шахтера в Таштагольском районе. Сейчас завершаете реконструкцию техникума горных технологий и сферы обслуживания, Дворца спорта «Кристалл», спорткомплекса «Дельфин», капитальный ремонт школы бокса в Таштаголе. Уверен, вы справитесь в срок, и наш главный всекузбасский праздник мы отпразднуем на высшем уровне.

Конечно, главная ваша заслуга - это жилье. Почти каждую неделю наши семьи справляют новоселья. Это не абстрактные квадратные метры в поле. Нас всех радуют качественные, сделанные на совесть квартиры: чистая вода, бесперебойное тепло- и энергоснабжение, благоустроенная территория, социальная инфраструктура в шаговой доступности.

Почти каждую неделю кузбасские семьи справляют новосельяФото: Кирилл ЧАЩИН

Большое внимание уделяем комплексной малоэтажной застройке, под которую определено более 15 площадок. Особая гордость - город-спутник областного центра Лесная Поляна. В этом году в честь юбилея Кемерова здесь торжественно открыт Ботанический сад.

В ожидании больших проектов

Дорогие друзья! Сегодня всем Кузбассом мы работаем над Стратегией социально-экономического развития области до 2035 года.

В рамках Стратегии-2035 нам предстоит воплотить в жизнь грандиозные, масштабные проекты по возведению и реконструкции множества объектов. Это детские спортивные площадки и игровые городки, школы и детские сады, культурные центры и музеи, поликлиники и больницы, аэропорты и дороги. Запланировано увеличение объема ввода жилья до 1 миллиона 500 тысяч квадратных метров в год. Конечно, самое главное, чтобы каждое здание отвечало всем стандартам и требованиям надежности и безопасности.

Задач много. Реализация намеченных планов потребует от нас немалых трудов. Уверен, слаженная совместная работа поможет сделать наш общий дом, Кузбасс, еще более красивым, уютным и комфортным, вывести его в число лидеров за Уралом по темпам экономического роста и по уровню благосостояния людей.

Уважаемые строители!

В ваш профессиональный праздник позвольте поблагодарить вас за добросовестный, самоотверженный труд, за преданность своему делу, за достойный вклад в экономическое и социальное развитие Кузнецкой земли.

Крепкого здоровья, мира и благополучия - вам и вашим близким! Успехов и процветания - Кузбассу!

С уважением, врио губернатора Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ.