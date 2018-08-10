2018-08-10T09:47:25+03:00
Общество

В Кемерове из-за перекрытия улицы Красноармейской изменится схема движения автобусов

На участке Красноармейской планируется капитальный ремонт теплотрассы
Екатерина Бормотова
Поделиться:
На выходных в центре Кемерова изменится схема движения общественного транспортаНа выходных в центре Кемерова изменится схема движения общественного транспортаФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

С вечера пятницы по утро понедельника в Кемерове перекроют часть улицы Красноармейской. Здесь запланированы работы по капитальному ремонту теплотрассы.

В связи с перекрытием движения общественный транспорт с 20.00 10 августа будет ходить в объезд по следующим схемам.

Автобусы:

- маршрут № 5, 95т «КЭМЗ – п. Урицкого»: остановка «КЭМЗ» – просп. Кузнецкий – просп. Советский – ул. Кирова – ул. Красноармейская и далее по маршруту, в обратном направлении – без изменения;

- № 9 «р/н Сельхозтехника – КЭМЗ»: ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – остановка «КЭМЗ», в обратном направлении – без изменения;

- № 148 «КЭМЗ – с.о. Маручак»: ул. Красноармейская – ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – остановка «КЭМЗ»; в направлении садовых обществ: остановка «КЭМЗ» – просп. Кузнецкий – просп. Советский – ул. Дзержинского – ул. Красноармейская и далее по маршруту;

- № 204 «КЭМЗ – с.о. Октябрьские»: просп. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – остановка «КЭМЗ»; в направлении садовых обществ: остановка «КЭМЗ» – просп. Кузнецкий – просп. Советский – ул. Дзержинского – ул. Красноармейская и далее по маршруту;

- № 119/125 «ТРК Променад 2 – с.о. Семеновка – д. Креково»: в направлении садовых обществ: ул. Красноармейская – ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская и далее по маршруту; в обратном направлении: ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – просп. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Красноармейская и далее по маршруту.

Троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам:

- № 4: остановка «б-р Строителей – ОАО Азот»,

- № 7 «д.п. Шалготарьян – ОАО Азот»: ул. Красноармейская – ул. 50 лет Октября – до остановки «Ресо Гарантия» в прямом и обратном направлениях.

Дополнительно будет организован автобусный маршрут № 16А «Остановка Кристалл» – ОАО Азот» по схеме движения:

- в прямом направлении: остановка «Кристалл» – ул. Красноармейская – ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская – ОАО «Азот»;

- в обратном направлении: ОАО «Азот» – ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – просп. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Красноармейская – ул. 50 лет Октября – просп. Ленина – ул. Мичурина – остановка «Кристалл».

Подробнее о времени отправления маршрута №16А можно узнать здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
В мэрии Кемерова рассказали о ходе ремонта крыши пострадавшей от пожара пятиэтажки
В Кемерове на выходных перекроют часть улицы Красноармейской
В кемеровской поликлинике установили новое оборудование для проведения ЭКГ
Кемеровчане на четыре дня останутся без горячей воды
В Кемерове молодая женщина разбилась, выпав из окна общежития
Специалисты обнаружили 410 дефектов в отремонтированных дворах Кемерова
В Кемерове жители пострадавшего от пожара дома получат материальную поддержку
В мэрии Кемерова предупредили об отключениях воды на проспекте Кузнецком
В Кузбассе за семь месяцев по вине пьяных водителей погибли 20 человек и еще 111 пострадали
В Новокузнецке треть безработных имеют высшее образование
Оставила умирать: В Кузбассе девушка порезала сожителя
В домах кемеровчан установят более 300 пожарных извещателей
Ради свидания с возлюбленной новокузнечанин украл два велосипеда
Бросили в колодец: В Кузбассе двое мужчин убили женщину и спрятали тело
Жителям Центрального района Кемерова отключат воду
В Кузбассе двухлетняя девочка упала с четвертого этажа
Альпинист из Новокузнецка погиб, сорвавшись со скалы в Горном Алтае
Более 80 кемеровчан пострадали в авариях из-за неразумных маневров водителей с начала года
Пропавшего жителя Кузбасса нашли убитым
В Кузбасс приехал знаменитый акушер-гинеколог
В Кемерове восемь человек получили штраф за пьяное вождение маломерными судами
Еще два золотодобывающих предприятия в Тисульском районе временно закрылись
Александр Головин прервал тренировки из-за травмы
«Жена возила таблетки в СИЗО»: Экс-глава МЧС Кузбасса пожаловался на медицину в изоляторе
Житель Красноярска пойдет под суд из-за ДТП под Шерегешем
В Кузбассе школьник упал с опоры ЛЭП после удара током
Загадочная смерть в шахте: В Кузбассе погиб проходчик
Экс-главу кузбасского МЧС оставили под арестом по делу о пожаре в «Зимней вишне»
С кузбасской теплоэлектростанции взыскали почти 700 тысяч долга