В Кемерове из-за перекрытия улицы Красноармейской изменится схема движения автобусов

СЕГОДНЯ 09:31 2018-08-10T09:47:25+03:00

На выходных в центре Кемерова изменится схема движения общественного транспорта Фото: Кирилл ЧАЩИН

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С вечера пятницы по утро понедельника в Кемерове перекроют часть улицы Красноармейской. Здесь запланированы работы по капитальному ремонту теплотрассы.

В связи с перекрытием движения общественный транспорт с 20.00 10 августа будет ходить в объезд по следующим схемам.

Автобусы:

- маршрут № 5, 95т «КЭМЗ – п. Урицкого»: остановка «КЭМЗ» – просп. Кузнецкий – просп. Советский – ул. Кирова – ул. Красноармейская и далее по маршруту, в обратном направлении – без изменения;

- № 9 «р/н Сельхозтехника – КЭМЗ»: ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – остановка «КЭМЗ», в обратном направлении – без изменения;

- № 148 «КЭМЗ – с.о. Маручак»: ул. Красноармейская – ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – остановка «КЭМЗ»; в направлении садовых обществ: остановка «КЭМЗ» – просп. Кузнецкий – просп. Советский – ул. Дзержинского – ул. Красноармейская и далее по маршруту;

- № 204 «КЭМЗ – с.о. Октябрьские»: просп. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – остановка «КЭМЗ»; в направлении садовых обществ: остановка «КЭМЗ» – просп. Кузнецкий – просп. Советский – ул. Дзержинского – ул. Красноармейская и далее по маршруту;

- № 119/125 «ТРК Променад 2 – с.о. Семеновка – д. Креково»: в направлении садовых обществ: ул. Красноармейская – ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская и далее по маршруту; в обратном направлении: ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – просп. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Красноармейская и далее по маршруту.

Троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам:

- № 4: остановка «б-р Строителей – ОАО Азот»,

- № 7 «д.п. Шалготарьян – ОАО Азот»: ул. Красноармейская – ул. 50 лет Октября – до остановки «Ресо Гарантия» в прямом и обратном направлениях.

Дополнительно будет организован автобусный маршрут № 16А «Остановка Кристалл» – ОАО Азот» по схеме движения:

- в прямом направлении: остановка «Кристалл» – ул. Красноармейская – ул. Дзержинского – ул. Кирова – ул. Красноармейская – ОАО «Азот»;

- в обратном направлении: ОАО «Азот» – ул. Красноармейская – просп. Кузнецкий – просп. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Красноармейская – ул. 50 лет Октября – просп. Ленина – ул. Мичурина – остановка «Кристалл».

Подробнее о времени отправления маршрута №16А можно узнать здесь.