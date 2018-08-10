2018-08-10T11:01:16+03:00
Общество

В Кемерове открыли памятный камень герою России Дмитрию Медведеву

Памятный камень установили у Знаменского собора
Екатерина Бормотова
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Фото: АКОФото: АКО
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В Кемерове открыли памятный камень герою России подполковнику Дмитрию Медведеву. Гранитный камень установили у Знаменского собора.

В сквере имени кемеровчанина Дмитрия Медведева, который в составе отряда спецназа «Вымпел» боролся с боевиками в Чечне, установили памятный камень из красного гранита. В открытии нового мемориального объекта приняли участие и.о. первого заместителя губернатора Владимир Чернов, начальник УФСБ по Кемеровской области Валерий Белицкий и глава Кемерова Илья Середюк. Гостями мероприятия также стали родственники Дмитрия Медведева, сотрудники управления ФСБ, представители Кемеровского отделения всероссийской организации «Боевое братство», юнармейцы Поста № 1, курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь», бойцы студенческого отряда спасателей.

– Сегодня мы вспоминаем нашего земляка, до конца оставшегося верным трудному и опасному пути – обеспечению безопасности нашей родины. Его подвиг – это пример стойкости, мужества, чести, бесстрашия, величайшей силы духа и боевого профессионализма», – сказал Владимир Чернов.

По мнению и.о. первого заместителя губернатора, открытие мемориальных досок, памятных камней и скверов помогает сохранить и передать будущим поколениям самое великое, что есть у народа, – память о земляках.

Справка

Дмитрий Медведев окончил школу № 24 в 1987 году. В 1987 году был призван на срочную службу в армию. С 2004 года подполковник Медведев стал начальником группы Центра специальных операций ФСБ России и принимал участие в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона.

15 апреля 2005 года Дмитрий Медведев участвовал в спецоперации по поиску и уничтожению лидеров незаконных вооруженных формирований в Грозном, где ценой собственной жизни предотвратил гибель мирных жителей и личного состава группы.

18 мая 2005 года ему было посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации.

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