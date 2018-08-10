2018-08-10T11:07:38+03:00
Общество

Где и как увидеть солнечное затмение в Кузбассе 11 августа

Коптим стекла и надеемся на хорошую погоду
Екатерина РОМАНОВА
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Смотреть на солнечное затмение незащищенными глазами нельзя.Смотреть на солнечное затмение незащищенными глазами нельзя.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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11 августа кузбассовцы могут увидеть красивое астрономическое явление – солнечное затмение.

Настоящее небесное шоу можно будет увидеть в субботу, 11 августа. В этот день тень от Луны частично закроет от нас дневное светило. К слову, в Москве Луна закроет лишь 0,02% солнечного диска, так что жители столицы вряд ли увидят что-то интересное. Больше повезет жителям Нерюнгри – от них Луна скроет дневное светило на 60 процентов. Жители Кузбасса тоже смогут увидеть затмение, только для этого нужно будет запастись специальными устройствами. Самое простое – надеть 2-3 пары солнцезащитных очков с темными стеклами. Еще можно посмотреть на солнце через закопченный кусочек стекла, рентгеновский снимок (на пленке), в маске, которую используют сварщики или через специальные светофильтры. Подойдут даже компьютерные дискеты и диски!

- Одно могу сказать точно: просто так смотреть на солнечное затмение ни в коем случае нельзя, это очень опасно для глаз, - предостерег Кирилл Лапин, специалист Новокузнецкого планетария имени Альберта Федорова. – К слову, максимальная фаза затмения в Кузбассе наступит в 16:27. Начнется оно в нашем регионе в 15:40 и завершится в 17:11.

Впрочем, подпортить астрономическое шоу может погода. В субботу жара достигнет своего недельного максимума и во второй половине дня начнет спадать, а вместе с наступлением прохлады могут набежать и тучки. Ближе к вечеру местами уже пройдут дожди. Будем надеяться что во время затмения небо все-таки будет ясным.

Заметим, что последнее затмение – правда, не солнечное, а лунное – было в ночь с 27 на 28 июля. Увы, из-за капризов погоды кузбассовцы его не увидели.

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