Ведущие акушеры-гинекологи Кузбасса пройдут обучение в московских госпиталях

СЕГОДНЯ 14:47 2018-08-10T16:09:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровскую область с рабочим визитом посетил академик РАН, известный акушер-гинеколог Марк Курцер. Итогом данного визита стала договоренность между врио губернатора Сергеем Цивилевым и Марком Курцером о том, что ведущие акушеры-гинекологи Кузбасса в течение года пройдут обучение в московских госпиталях.

Марк Курцер побывал в областном перинатальном центре в Кемерове, а также посетил перинатальный центр Новокузнецка. Он отметил, что обе клиники произвели на него сильней шее впечатление по комфортабельности для пациентов и оснащенности.

– Я могу сказать, что техническая оснащенность областного перинатального центра, за исключением какой-то мелочи, соответствует всем европейским и другим федеральным лечебным учреждениям. Это дыхательно-наркозная аппаратура, отделение для новорожденных, детская реанимация, ультразвуковая диагностика – все на высочайшем уровне, – сказал Марк Курцер.

Также профессор отметил, что в перинатальном центре Новокузнецка хорошо оснащена детская реанимация. В целом же все в этом центре «создано с большим уютом и чувством».

Марк Курцер сообщил, что по итогам своей поездки в Кузбасс он создаст проект-рекомендацию, в каком направлении развивать службу родовспоможения в Кемеровской области. Кроме того, была достигнута договоренность о том, что в течение года большинство ведущих врачей из акушерских стационаров Кемеровской области пройдут обучение в московских госпиталях.