Впервые за лето вода в кузбасской реке Кие стала чистой

СЕГОДНЯ 07:04 2018-08-13T07:05:53+03:00

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Жители Тисульского района сообщают: вода в реке Кия стала намного чище, чем была в течение всего лета. Это они связывают с тем, что деятельность нескольких предприятий по золотодобыче приостановлена.

Счастливые жители Тисульского района сняли видео, на кадрах которого ясно видно, что вода, еще недавно внешне похожая на селевой поток, становится более или менее чистой. Как отмечают местные жители – впервые за лето.

Конечно, до былой прозрачности и чистоте Кие еще далеко, но уже сейчас ее воды постепенно возвращаются к нормальному состоянию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/664028" frameborder="0"></iframe> Вода в реке Кие в Тисульском районе становится чище..Екатерина РОМАНОВА

Напомним, некоторое время назад жители Тисульского района забили тревогу: некогда чистая река Кия, из которых местные жители берут воду для своих нужд, рыбачат, стала грязной. Ее вода окрасилась в желтовато-коричневый цвет, стала мутной. Причиной таких изменений, как позже выяснили сотрудники природоохранной прокуратуры, стала деятельность сразу нескольких предприятий по добыче золота. После проверок несколько компаний по решению суда были вынуждены временно приостановить свою деятельность – до устранения нарушений. Результат не заставил ждать: вода в реке вновь становится чистой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/664027" frameborder="0"></iframe> Река Кия в Тисульском районе..Екатерина РОМАНОВА

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