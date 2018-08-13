«Хотели сэкономить? Платите штраф!»: золотодобывающие компании заплатят за загрязнение Кии и Кундата

СЕГОДНЯ 15:31 2018-08-13T15:35:18+03:00

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В начале июля жители Тисульского района обратились к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилевусо своей бедой: воды реки Кии не просто замутились, они стали похожими на грязно-желтые густые потоки. Для людей, привыкших сплавляться по Кие, использующих ее воду для домашнего хозяйства такое положение дел оказалось очень неприятным. Более того, кузбассовцы были всерьез обеспокоены тем, что из-за загрязнения воды могут погибнуть ценные породы рыб, обитающие здесь.

- Необходимо немедленно провести исследование района с воздуха, установить виновника загрязнения и остановить деятельность, которая наносит экологический ущерб, - сразу после того, как стало известно об экологическом бедствии, распорядился Сергей Цивилев.

Такой река стала из-за "экономии" золотодобытчиков. Фото: пресс-служба АКО

Кто мутит воду?

Вскоре выяснилось, что воду в Кие загрязняет ее приток – Кундат. А он, в свою очередь, оказался загрязненным из-за работы золотопромышленников. Это установила межведомственная комиссия, в которую вошли специалисты природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, департамента природных ресурсов и экологии и сотрудники администрации Тисульского района. Район обследовался при помощи квадракоптеров, а из разных районов реки были взяты пробы.

В первые дни августа одна из компаний, добывающих золото на этом участке, временно прекратила деятельность. Как оказалось, при работе здесь допускались серьезные нарушения, которые повлияли на экологию реки. Впрочем, позже выяснилось, что к загрязнению Кундата и Кии причастны еще две золотодобывающие компании. Все они сейчас не работают, а чтобы возобновить деятельность, компаниям придется не только заплатить штрафы, но и устранить все нарушения.

Кия постепенно очищается. Фото: кадр видео.

Слишком дорогая экономия

Казалось бы – закрыты всего три компании, но уже 13 августа жители Тисульского района начали присылать видео с кадрами более-менее чистой реки!

- Спасибо всем, кто бил тревогу и продолжал публиковать информацию о загрязнении Кии и Кундата. За прошедшее время мы добились приостановки деятельности уже трех компаний. Теперь им придется заплатить штрафы, но главное - исправить нарушения. Без этого работать им не позволят, - поблагодарил кузбассовцев Сергей Цивилев. - Река, наконец, очистилась, но ослаблять контроль мы не собираемся. Все золотодобывающие компании знают как вести добычу так, чтобы реки оставались чистыми. Знают это и те, кто работал на Кундате. Но решили сэкономить. Теперь заплатят за это штрафами и простоем. На природе и комфорте людей экономить мы не позволим!