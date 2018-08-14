В горах Алтая началась операция по спасению кемеровских туристов

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-14T06:18:31+03:00

Вертолет вылетел в горы Алтая, где терпит бедствие группа туристов из Кемерова Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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Вылет вертолета МЧС к туристам из Кемерова, которые оказались в бедственном положении на горе Белуха в Республике Алтай, был запланирован на 9.50 по местному времени. При благоприятных погодных условиях спасательная операция займет не более пяти часов.

– Альпинисты на связь со спасателями выходили, говорят, что у них все хорошо, погода нормальная, – рассказали «Комсомольской правде – Кемерово» в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай. – Туда лета полтора-два часа, заберут туристов и обратно в Горно-Алтайск. Здесь вертолет совершит дозаправку, а также высадит местных спасателей.

В ведомстве уточнили, что из Горно-Алтайска домой туристы, скорее всего, будут добираться своим ходом.

Как рассказал «Комсомолке» знакомый застрявших на горе альпинистов, все четверо мужчин имеют большой опыт восхождений, и бывали на более сложных маршрутах, чем этот.

Напомним, четверо альпинистов из Кемерова 12 августа подали сигнал SOS с вершины горы Белуха в Горном Алтае. Мужчины оказались в бедственном положении на высоте 4100 метров. Внезапно начавшийся ветер снес палатку туристов с частью снаряжения, поэтому самостоятельно спуститься с вершины они не смогли. При этом из-за непогоды экстренно помочь альпинистам не представлялось возможным. В понедельник вертолет МЧС был перебазирован из Красноярска в Кемерово, а затем в Горно-Алтайск.