В Кузбассе на глазах у детей застрелили медвежонка: проверка слуха

СЕГОДНЯ 11:33 2018-08-14T12:41:28+03:00

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Несколько дней назад в социальной сети группе «Типичное Белово» появился «эксклюзивный материал» – обращения и жалобы жителей Беловского района на госинспектора Василия Тавлуева. Как следует из писем перед нами не госслужащий, а самый настоящий оборотень! В каждой строке обращений – боль от того, что призванный охранять природу человек сам – браконьер! А приложенные фотографии лишь подтверждают это. Так, особое возмущение беловчан вызвал тот факт, что с разрешения госинспектора почти на глазах у детей был застрелен забредший на окраину города медведь.

Эксклюзив от "Типичного Белова". Фото: скриншот страницы vk.com

Печать – да не та

- Конечно, я видел эти письма и жалобы. В прошлом году их было 10, в этом году – уже семь или восемь, - прямо отвечает Василий Тавлуев. - Подобные жалобы бывали и раньше, а вот два года назад они пошли одна за одной.

Сам Василий Тавлуев отмечает, что незадолго до потока анонимок он проводил проверку и установил, что один из сотрудников не соответствует занимаемой должности. Мужчину тогда уволили, а потом полетели письма-жалобы. Возможно, это всего лишь совпадение…

- По каждому письму проводили проверки, но ни один факт не подтвердился, - рассказывает Тавлуев. – С полицией выезжали на места, по жалобам – тоже ничего не подтверждается.

Все жалобы составлены грамотно, ладно, в каждом слове – недоумение, возмущение и желание вывести на чистую воду преступников. Одно из них подписано «коллективом Беловского общества охотников» - даже печать имеется! Вот только на проверку оказалось, что в самом обществе о таких охотниках никогда не слышали, а печать, которой скреплены подписи – поддельная.

- Невооруженным глазом видно: не совпадает не только размер печати, но и изображения, нанесенные на нее, - Василий Тавлуев перечисляет несколько признаков подделки. – Скажу больше: эта «печать» уже использовалась в анонимках год назад, в том числе и в письме с жалобой к президенту Российской Федерации на меня…

Анонинка. Фото: vk.com, "Типичное Белово"

Разделать за пять минут

Жители трех улиц на окраине Белова рассказали о том, что 25 июня этого года в лесу, который находится почти сразу за крайними домами, ходит медведь. Граждане позвонили в Общество охотников и рыболовов, те перенаправили к Василию Тавлуеву – мол, он разберется. А тот, в свою очередь, пообещал принять меры. Минут через 20 приехали люди на УАЗиках, один из них – якобы председатель Общества охотников и рыболовов. Выслушав очевидцев, люди уехали в сторону леса. А минут через пять раздались выстрелы. Местные жители вместе с детьми (которые, кстати, первыми увидели зверя и теперь переживали за его судьбу) тут же отправились в лесок, но увидели лишь уезжающие машины. А в леске – разделанную тушу медведя с уже снятой шкурой.

- Я не представляю, как можно за несколько минут в сумерках разделать медведя, - разводит руками Василий Тавлуев. – Специально для полиции заказывал детализацию звонков за 25 июня. Так вот, «про медведя» никто не звонил. А на месте, которое указано в письме, не нашли ни останков, ни каких бы то ни было следов преступления.

К слову, людей, которые якобы отправили это письмо, тоже не нашли: есть пара человек с такими фамилиями, но инициалы не совпадают вообще.

Как лосиха превратилась в лося

Была в анонимке и история с лосенком. Напомним, в мае молодая лосиха заблудилась в Белове, забралась в резервуар с водой и не могла оттуда выбраться. Спасали животное всем миром: сотрудники МЧС, охотники, ветеринары. Лосиху достали из воды, усыпили, погрузили в фургон и повезли выпускать на волю.

Анонинка. Фото: vk.com, "Типичное Белово"

- Не успели отъехать от города, как мне звонят из департамента, мол, чем занимаешься. Отвечаю: везу лося. Повисла очень долгая пауза. Как оказалось, в департамент «доброжелатели» уже сообщили о том, что я убил лося и теперь везу прятать останки, - рассказывает Василий Тавлуев. – Кстати, я тогда намеренно указывал неверные координаты места, где выпустили лосенка. И именно там позже нашли останки животного.

Но самое интересное в том, что Тавлуев выпускал самочку, а найденные останки принадлежали самцу – рогатому такому. И это – не единственное несовпадение.

Тот самый спасенный лосенок приходит в себя после купания и снотворного. Фото: архив КП

Начиная с 8 августа Василию Тавлуеву несколько раз звонили с угрозами. В письме, которое анонимы разместили в «Типичном Белове» был указан личный телефон госинспектора, вот и стал доверчивый люд своими методами бороться с «преступником».

– Я намерен защитить свое честное имя в суде. 9 августа подал заявление в полицию. Размещать такую клеветническую информацию, даже не пытаясь со мной связаться и узнать, что было на самом деле, - это вам с рук не сойдет! – заявляет Василий Тавлуев. – Работу свою я буду продолжать дальше. И эти анонимки браконьеров меня не остановят.

Компетентно:

Павел Степанов, начальник Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области

- В жалобах говорится об убитых животных, а это – уголовное преступление, поэтому обращения о правонарушениях переданы в компетентные органы.

Конечно, мы тоже проводили проверку: я лично ездил в Беловское общество охотников и рыболовов, общался с людьми, чьи подписи стоят под обращениями. Но в разговоре со мной, с моими заместителями эти люди говорят, что никогда ничего не писали. Вместе с председателем Общества мы сравнивали оттиски печати Общества и той, которая стоит на нескольких анонимках. Отличия очевидны и видны невооруженным глазом. У нас есть предположения, кто может писать эти жалобы – в том числе и в прокуратуру, и президенту. Но это только предположения.

Я первый заинтересован в том, чтобы в Департаменте работали честные люди. Если Тавлуев в чем-то виноват, он понесет наказание. Но сейчас оснований для этого попросту нет.