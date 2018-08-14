Жена застрявшего в горах Алтая альпиниста: «Мы все молимся Богу»

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-14T13:40:24+03:00

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Третий день четверо жителей Кузбасса, попавших в беду на горе Белуха в Республике Алтай, ждут помощи. Из-за непогоды вертолет МЧС долгое время не мог сесть в районе, где находятся туристы, и сейчас ждет вылета. Среди альпинистов, который сейчас стараются экономить запас еды и газа, находится таштагольский спасатель Михаил Брагин. «Комсомольская правда» поговорила с его супругой и коллегами.

Быть готовым к ЧП

Спасатель Михаил Брагин с юности любил ходить в горы. Кстати, со своей женой Ларисой он познакомился в туристическом клубе. Много раз они ходили в походы вдвоем и даже брали с собой сыновей, когда они были маленькими. У супругов два уже совсем взрослых сына и 18-летняя дочь.

С 1993 года Михаил Брагин работал спасателем-общественником в Таштаголе, а с 2014 года его приняли на службу в поисково-спасательный отряд. Коллеги называют его очень опытным и профессиональным спасателем, который постоянно тренируется и у него хорошая физическая форма. Навыки альпинизма таштагольские спасатели оттачивают постоянно. Зимой они работают на горнолыжной курорте Шерегеш и нужным быть готовым к любым ЧП, например, спускать людей с остановившейся канатной дороги.

– Супруг уже три раза ходил на Белуху, каждый раз их маршрут становился все сложнее, – рассказывает Лариса Брагина. – В этот раз они выбрали самый сложный из всех.

Фото: из личного архива Михаила Брагина

Палатку унесло ветром.

В горы альпинисты отправились 4 августа. Уже на подходе к горе Белуха у туристов обычно пропадает сотовая связь, поэтому они берут с собой спутниковый телефон. 12 августа туристы отправили сигнал бедствия сотрудникам МЧС. Во время восхождения на горе резко испортилась погода. Сильным порывом ветра у альпинистов унесло палатку и часть снаряжения. Без не него они не смогли спуститься. Туристы вырыли снежную пещеру, где укрываются от снега и дождя. Они поддерживают связь со спасателями, но она очень плохая. Альпинисты сообщили, что никто из них не ранен, у них остается запас газа и запас еды на два дня.

Новости о состоянии альпинистов Лариса Брагина и родные других попавших в снежный плен кузбассовцев узнают от спасателей. По последней информации, за туристами вылетел вертолет МЧС, но из-за тумана в горах ему пришлось приземлиться, не долетев до места ЧП. Сейчас спасатели ждут подходящей погоды.

– Каждый день я в церкви молюсь за ребят, мы все молимся, все знакомые и друзья, – говорит Лариса. – Миша опытный спасатель и знает, как вести себя в подобных ситуациях. Поэтому я уверена, что все, что в человеческих силах, они делают. У них есть все, чтобы выжить и вернуться. Я очень жду Мишу, он мой самый близкий и любимый человек!

Фото: из личного архива Михаила Брагина

Нужно ждать помощи

Коллега попавшего в беду альпиниста Александр Колесников – сам спасатель второго класса, - туристы попали в экстремальную ситуацию, в которой может оказаться даже самый опытный скалолаз. Он отмечает, что при низкой температуре и нехватке кислорода у людей уменьшается бдительность.

– В их ситуации, что еще можно делать? – говорит Александр Колесников, - Если не хватает снаряжения, какой смысл пытаться без него спускаться? Тем более в условиях ветра, плохой видимости и дождя со снегом. Без снаряжения страховку толком не обеспечить. Так, что в их ситуации самое оптимальное решение – дождаться помощи.

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– В районе, где планируется спасательная операция, низкая облачность. Вылет в горы возможен только по погодным условиям. В горах вертолет сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты еще более двух тысяч метров, - пояснил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко, который возглавляет группу спасателей. – Маршрут, где путешествовала группа, ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая. Предстоит сложная работа по спасению, только бы не подвела погода (подробности).