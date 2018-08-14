2018-08-14T16:42:40+03:00
Происшествия

Кузбасские альпинисты, попавшие в беду на Алтае, спасены

Альпинистов везут в Горно-Алтайск
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: из личного архива Михаила БрагинаФото: из личного архива Михаила Брагина
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Четверо альпинистов из Кузбасса, попавшие в беду на горе Белухе, спасены.

Вертолет, отправившийся на помощь альпинистам, поднимавшимся на гору Белуху, добрался до них и эвакуировал. Сейчас вертолет направляется в Горно-Алтайск, где мужчин осмотрят врачи, при необходимости окажут медицинскую помощь. Пока же рано говорить о том, как вынужденное длительное нахождение на Белухе сказалось на состоянии здоровья альпинистов.

Напомним, четверо жителей Кузбасса отправились на восхождение на Белуху в республике Алтай. 12 августа они подали сигнал бедствия. Альпинисты уже достигли вершины горы, поставили палатку, однако внезапно поднявшийся ветер унес ее и часть снаряжения. Без снаряжения и в условиях непогоды альпинисты не смогли самостоятельно спуститься с вершины и обратились к спасателям за помощью.

Увы, сразу отправиться на выручку кузбассовцам спасатели не смогли: из-за непогоды вертолет не мог сесть в том районе, где находились туристы. Благодаря подготовке – а среди альпинистов есть профессиональные спасатели – им удалось продержаться до того момента, когда пришла помощь. Операция по спасению туристов началась утром 14 августа и вот, наконец, она завершилась.

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– В районе, где планируется спасательная операция, низкая облачность. Вылет в горы возможен только по погодным условиям. В горах вертолет сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты еще более двух тысяч метров, - пояснил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко, который возглавляет группу спасателей. (подробности).

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Спасатель Михаил Брагин с юности любил ходить в горы. Кстати, со своей женой Ларисой он познакомился в туристическом клубе. Много раз они ходили в походы вдвоем и даже брали с собой сыновей, когда они были маленькими. У супругов два уже совсем взрослых сына и 18-летняя дочь. (подробности)

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