2018-08-14T16:31:01+03:00
Общество

Кузбасс на ВЭФ-2018: горнолыжный курорт и посвящение в шахтеры в Приморском крае

Кузбасс готовится к IV Восточному экономическому форуму [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: АКОФото: АКО
Изменить размер текста:

Кузбасс - единственный «невосточный» регион на IV Восточном экономическом форуме, который будет проходить во Владивостоке 11-13 сентября. И уже сейчас представители Кемеровской области вовсю готовят площадку, на которой будет представлен регион.

Поближе познакомиться с особенностями региона гости форума смогут благодаря стенду «Кузбасс. Время быть первым» и художественной выставке «Кузбасс в изобразительном искусстве «в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Кроме того, на выставке «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс будет установлен павильон Кемеровской области, а на площадке А6 Кузбасская делегация презентует свои лучшие инвестиционные проекты.

- Кемеровская область будет представлена павильоном, в котором отражены четыре направления развития Кузбасса: туризм, сельское хозяйство, угольная промышленность, металлургия, - отметил начальник Управления аппарата Губернатора Кемеровской области Максим Захаров. – Также Кемеровская области будет представлена стендом в деловой зоне, который станет центром работы всей делегации и послужит местом подписания соглашений между компаниями из Кузбасса и будущими партнерами.

Кузбасский павильон не просто будет отражать основные направления развития региона, но и позволит гостям ощутить энергетику региона. Так, взоне «Экспозиция Шерегеш» будет почти настоящая зима – со снегом, низкими температурами и дегустацией мороженого. В зоне «Угольная промышленность» все желающие смогут понаблюдать за процессом добычи угля и даже пройти посвящение в шахтеры. В зоне «Сердце Кузбасса» покажут видео-экспозицию о легендарных людях Кемеровской области.

Арт-галерея «Кузбасс в изобразительном искусстве» - еще одна составляющая знакомства с Кемеровской областию. Она отразит самобытность коренных народов региона и индустриальную мощь Кузбасса, его величественную природу, но и познакомит с людьми, оказавшими большое влияние на развитие региона. К слову, среди более чем 70 произведений изобразительного искусства около половины имеет общую культурно-историческую ценность.

- ВЭФ-2018 – мощная экономическая площадка для бизнеса. Кузбасс тесно связан с Дальним Востоком: сюда мы везем свои грузы, отправляем на азиатские тихоокеанские рынки. Важно усилить эти связи, получить новые знакомства, - отметил начальник Управления аппарата Губернатора Кемеровской области Максим Захаров. - На ВЭФ будет представлены ряд стран – ближайших соседей России – заинтересованных в расширении и укреплении отношений с Кузбассом.

Кузбасс готовится к IV Восточному экономическому форуму..

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Новости 24
Погода в Кузбассе 15 августа: дожди маловероятны
В Кузбассе педофил за надругательство над ребенком на 13 лет лишился свободы
В этом году занятия в кузбасских школах начнутся 3 сентября
Новокузнечанка вышла замуж и стала вербовщицей в террористы
Олимпийский чемпион Кирилл Капризов поступил в кузбасский вуз
Пьяный кузбассовец за рулем Mercedes сбил на тротуаре пенсионерку
На школы и больницы: Владимир Путин решил выделить Кузбассу 700 миллионов рублей
На кузбасской трассе под колесами иномарки погибла женщина
Кемеровские водители устроили более 850 ДТП на перекрестках с начала года
Двое кемеровчан погибли от отравления угарным газом
Кемеровская полиция ищет участкового, следователя и дознавателя
Из кузбасской реки достали тело пропавшего неделю назад рыбака
Гречка с мясом и дешевые тетради: В Кемерове пройдет ярмарка ко Дню шахтера
В Кемерове из-за ремонта перекрыли часть улицы Терешковой
В Кузбассе из горящей пятиэтажки спасли трех человек
Контакт-центр ВТБ удвоил объемы продаж кредитных продуктов
В Кемерове установили новый арт-объект «Заботливый фонарь»
В Кемерове снесут гаражи за филармонией
В Кемерове изменят схему движение у главпочтамта
10 лет тюрьмы после 15 лет дружбы: двое кузбассовцев попали на нары из-за наркотиков
В Кузбасс вернется теплая погода
ВТБ в июле увеличил выдачу ипотечных кредитов на 65%
Смертельный нокаут: Кузбассовец убил своего обидчика
Кемеровчанина, укравшего у ребенка рюкзак, задержали
15-летний подросток из Кузбасса ограбил нового знакомого
Забил до смерти: Житель Кузбасса расправился с бывшим своей возлюбленной
Суд снова отклонил жалобу потерпевших на снос «Зимней вишни»