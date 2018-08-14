Кузбасс на ВЭФ-2018: горнолыжный курорт и посвящение в шахтеры в Приморском крае

СЕГОДНЯ 16:17 2018-08-14T16:31:01+03:00

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Кузбасс - единственный «невосточный» регион на IV Восточном экономическом форуме, который будет проходить во Владивостоке 11-13 сентября. И уже сейчас представители Кемеровской области вовсю готовят площадку, на которой будет представлен регион.

Поближе познакомиться с особенностями региона гости форума смогут благодаря стенду «Кузбасс. Время быть первым» и художественной выставке «Кузбасс в изобразительном искусстве «в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Кроме того, на выставке «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс будет установлен павильон Кемеровской области, а на площадке А6 Кузбасская делегация презентует свои лучшие инвестиционные проекты.

- Кемеровская область будет представлена павильоном, в котором отражены четыре направления развития Кузбасса: туризм, сельское хозяйство, угольная промышленность, металлургия, - отметил начальник Управления аппарата Губернатора Кемеровской области Максим Захаров. – Также Кемеровская области будет представлена стендом в деловой зоне, который станет центром работы всей делегации и послужит местом подписания соглашений между компаниями из Кузбасса и будущими партнерами.

Кузбасский павильон не просто будет отражать основные направления развития региона, но и позволит гостям ощутить энергетику региона. Так, взоне «Экспозиция Шерегеш» будет почти настоящая зима – со снегом, низкими температурами и дегустацией мороженого. В зоне «Угольная промышленность» все желающие смогут понаблюдать за процессом добычи угля и даже пройти посвящение в шахтеры. В зоне «Сердце Кузбасса» покажут видео-экспозицию о легендарных людях Кемеровской области.

Арт-галерея «Кузбасс в изобразительном искусстве» - еще одна составляющая знакомства с Кемеровской областию. Она отразит самобытность коренных народов региона и индустриальную мощь Кузбасса, его величественную природу, но и познакомит с людьми, оказавшими большое влияние на развитие региона. К слову, среди более чем 70 произведений изобразительного искусства около половины имеет общую культурно-историческую ценность.

- ВЭФ-2018 – мощная экономическая площадка для бизнеса. Кузбасс тесно связан с Дальним Востоком: сюда мы везем свои грузы, отправляем на азиатские тихоокеанские рынки. Важно усилить эти связи, получить новые знакомства, - отметил начальник Управления аппарата Губернатора Кемеровской области Максим Захаров. - На ВЭФ будет представлены ряд стран – ближайших соседей России – заинтересованных в расширении и укреплении отношений с Кузбассом.