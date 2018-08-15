Гендиректор фонда развития моногородов побывала в очистном забое шахты «СУЭК-Кузбасс»

СЕГОДНЯ 05:40 2018-08-15T06:24:29+03:00

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Заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева в рамках состоявшейся в Кузбассе стратегической сессии «Моногорода — вперед» побывала в Ленинске-Кузнецком, где спустилась в очистной забой шахты имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс».

В ходе поездки по Ленинску-Кузнецкому Ирина Макиева, депутат Госдумы РФ Дмитрий Исламов и глава города Новокузнецка Сергей Kузнецов познакомились с социальными и культурными объектами, построенными при поддержке «СУЭК-Кузбасс».

На шахте имени С.М. Кирова гостям представили применяемые самые современные системы производственного контроля, обеспечивающие безопасность труда горняков. Делегация также побывала в лаве, оборудованной новой «интеллектуальной» механизированной крепью.

Выйдя на-гора, Ирина Макиева отметила, что это второе с 2010 года посещение шахты имени С.М. Кирова:

«Мне важно держать руку на пульсе угольной отрасли. Ведь она является основой для существования нескольких десятков городов и тысяч людей. Я вижу, что за восемь лет произошли очень существенные изменения. Машины и техника приходят на помощь тяжелому шахтерскому труду. Все это, безусловно, повышает безопасность работы горняков и повышает устойчивость отрасли в целом. А значит помогает развиваться региону и моногородам».

За последние шесть лет инвестиции в системы безопасности, современные угледобывающие и проходческие комплексы, модернизацию транспортной цепочки, обогатительные мощности шахты им. С.М. Кирова составили 12 млрд. руб.

Для справки: СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.