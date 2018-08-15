В Кузбассе прошел мастер-класс известного индустриального фотографа

СЕГОДНЯ 05:44 2018-08-15T06:24:29+03:00

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В рамках многосторонней программы, направленной на развитие человеческого потенциала в территориях присутствия СУЭК, в Ленинске-Кузнецком состоялся мастер-класс с одним из самых известных индустриальных фотографов России Максимом Мармуром.

Участниками мастер-класса стало более двадцати старшеклассников и педагогов, увлекающихся фотографией. В теоретической части занятий Максим Мармур рассказал об основных принципах искусства фотографии, технических особенностях и тонкостях, позволяющих начинающим фотографам делать интересные снимки. Главное - попытаться рассказать одной фотографией целую историю человека или события.

В качестве примеров разнообразного композиционного и светового решения Мармур использовал собственные черно-белые снимки, вошедшие в известный фотопроект «Люди угля». Напомним, что в марте этого года в Кемеровском областном музее изобразительных искусств работала выставка «Люди угля», съемки которой велись на добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятиях Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в восьми регионах России, в том числе и в Кузбассе. Посетители оценили выставку, как своеобразную фотографическую поэму, посвященную героям шахтерской профессии.

Участники мастер-класса также заинтересовано анализировали фотоработы, высказывали свои ощущения от того, что они видели на экране.

- У меня папа в шахте работает, - говорит учащаяся гимназии №18 Дарья Андрусенко. - Я переживаю за него. Но на фотографиях Максима Мармура увидела какую-то домашность, спокойствие и уверенность в этих людях, в их труде. И уже не так страшно. Очень хороший – доступный и понятный – сам мастер-класс. Появилось желание дальше серьезней заняться фотографией.

В качестве практической части мастер-класса в преддверии Дня шахтера состоялась поездка участников на шахты имени С.М. Кирова и имени А.Д. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс». Ребята и педагоги попробовали себя в качестве фотографов-портретистов. Героями фотосессии стали горняки, поднимающиеся на-гора после смены или наоборот, готовящиеся идти в шахту. Отснятый материал для отбора и предпечатной подготовке отправляется непосредственно Максиму Мармуру. Наиболее удачные работы войдут в корпоративные фотовыставки, послужат иллюстрациями для буклетов и календарей.

По словам Максим Мармура, такие проекты очень актуальны для шахтерских городов. Они дают для ребят дополнительный импульс развития своего потенциала. Позволяют по-новому взглянуть на окружающий их мир. Замечательно, что СУЭК продвигает программу мастер-классов. У нее большие возможности и большая польза именно для небольших городов и поселков.