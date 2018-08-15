2018-08-15T07:53:33+03:00
Общество

Сергей Цивилев провел совещание по реконструкции аэродрома Таштагола

В международном аэропорту «Спиченково» прошло совещание
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: АКОФото: АКО
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Утром 15 августа врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев провел совещание по развитию аваисообщения Таштагола с городами Кузбасса и другими регионами.

Одной из ключевых тем совещания стал вопрос реконструкции аэропорта гороа Таштагода. Сейчас, когда интерес к горнолыжному курорту Шерегешу растет, для его развития необходимо и развитие инфраструктуры. Помимо автомобильного и железнодорожного сообщения должно быть и авиа. Ведь благодаря модернизации аэродрома добираться в Таштагол станет проще, и это сделать отдых в Кузбассе более комфортным, привлечет больше туристов.

Сейчас мощностей аэропорта хватает на то, чтобы обслуживать воздушные суда, которые участвуют в различных поисково-спасательных операциях, эвакуации больных, для доставки взрывных команд и ликвидации ледовых заторов в паводок, для тушения пожаров. Также услугами аэропорта пользуется местное население – для перелетов в удаленные и труднодоступные поселки Таштагольского района.

Генеральный директор ООО «Аэрокузбасс» Виктор Белозеров рассказал о том, что для реконструкции аэропорта потребуется не так много времени и средств.

- Есть готовый аэродром Таштагол с искусственной взлетно-посадочной полосой длиной 650 метров и шириной 26 метров, большим перроном размером 145х93 метра, позволяющим вместить достаточное количество самолетов и вертолетов. Для обеспечения регулярности полетов необходимо оборудовать аэродром светосистемой и спутниковой системой захода на посадку, - отметил Белозеров.

Для этого, по его мнению, потребуется порядка 10 миллионов рублей и около девяти месяцев.

- Чтобы дать возможность Шерегешу развиваться, мы должны в кратчайшие сроки решить вопрос по авиации, - сказал Сергей Цивилев. - К весенне-летнему сезону в следующем году нужно запустить этот проект.

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