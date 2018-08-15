Появилось видео спасения кузбасских туристов в горах Алтая
На сайте МЧС появились кадры спасения четырех альпинистов из Кузбасса, который находились в снежном плену на горе Белуха в Республике Алтай. Туристов вертолетом доставили к подножью горы, теперь они своим ходом добираются домой.
Напомним, что 12 августа четверо туристов застряли на вершине Ак-Кем горы Белухи: из-за резкой смены погоды они лишились части снаряжения и не смогли спуститься. 14 августа спасатели на вертолете Ми-8 МЧС России эвакуировали терпящих бедствие альпинистов из Кузбасса.
– Погодные условия были, конечно, не идеальными, но рассчитывать на лучшее мы уже не могли. Полет был непростым, облачность сохранялась. Со всех сторон вершины были в облаках. Именно по этой причине увидеть место стоянки туристов сразу не удалось, пришлось зайти на второй круг, – рассказала командир воздушного судна Сергей Зубов.
Как отметили спасатели, в режиме касания экипаж держал вертолет, пока туристы погрузили свои вещи и поднялись на борт. Помощь спасателей им практически не требовалось.
По словам супруги одного из спасенных туристов, кузбассовцы находятся на Аккемском озере, а в четверг доберутся до поселка Тюнгур. Оттуда на машинах они отправятся домой.
Спасение кузбасских альпинистов на Алтае.
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– В районе, где планируется спасательная операция, низкая облачность. Вылет в горы возможен только по погодным условиям. В горах вертолет сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты еще более двух тысяч метров, - пояснил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко, который возглавляет группу спасателей. (подробности).
Жена застравшего в горах альпиниста: "Мы все молимся Богу"
Спасатель Михаил Брагин с юности любил ходить в горы. Кстати, со своей женой Ларисой он познакомился в туристическом клубе. Много раз они ходили в походы вдвоем и даже брали с собой сыновей, когда они были маленькими. У супругов два уже совсем взрослых сына и 18-летняя дочь. (подробности)