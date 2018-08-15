Глава новокузнецкого банка похитил у вкладчиков более 4 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-15T15:33:15+03:00

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Экс-глава «Новокузнецкого муниципального банка» Александр Павлов признан виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате вверенного имущества в особо крупном размере.

Приговором суда Александру Павлову, несколько лет назад возглавлявшему «Новокузнецкий муниципальный банк», назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, в течение двух лет он лишен права заниматься деятельностью по управлению организациями.

С декабря 2012 по декабрь 2013 года Павлов, будучи директором банка, выступил гарантом по кредитным обязательствам строительной компании «Южкузбасстрой», учредителем которой был отец Александра Павлова. Примечательно, что у банка не было законной и реальной возможности выполнять взятые на себя обязательства. В какой-то момент строительная организация перестала выполнять свои обязательства, и тогда кредиторы принялись списывать денежные средства со счетов банка – в счет полученных банковских гарантий. Таким образом банк потерял более 3,25 миллиардов рублей. 9 января 2014 года Центробанк отозвал лицензию, а вкладчики, узнав, что у «банка нет денег», обратились с заявлениями в следственные органы.

Во время расследования выяснилось, что потери из-за невыполненных обязательств строительной компанией дополнились финансовыми махинациями. Как оказалось, директор банка и начальник отдела по обслуживании ВИП-клиентов в течение трех лет переводили средства вкладчиков – без их ведома, разумеется – на счета аффилированных фирм. Таким образом подельники похитили 1,12 миллиарда рублей.

Экс-начальник отдела по обслуживанию ВИП-клиентов Марченко заключила досудебное соглашение, и ее уголовное дело было выделено в отдельное производство еще в 2016 году. Женщина была условно лишена своды на четыре года, а также она должна будет вернуть более 490 миллионов рублей.

Александр же Павлов всячески препятствовал следствию, вины не признавал. Более того, он ссылался на стремительно ухудшающееся состояние здоровья. Тем не менее, следователям удалось доказать его вину.

-В рамках расследования проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали движение денежных средств со счетов «Новокузнецкого муниципального банка», а также проведены 9 почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В счет возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр «Сити-мол», оценочная стоимость которого, по заключению экспертов, составила около 5 миллиардов рублей

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