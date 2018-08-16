Вредная старушка из Новокузнецка на два часа остановила трамваи

СЕГОДНЯ 07:17 2018-08-16T07:19:40+03:00

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Эта история случилась в 11 часов утра 14 августа. Пенсионерка из Новокузнецка поехала по своим делам, а возвращаться решила на трамвае. Вагон вскоре подошел, но уехать на нем не получилось ни у старушки, ни у других пассажиров.

Женщина взялась за поручень, поднялась на одну ступеньку, поставила ногу на другую – и оступилась. Да так, что уселась прямо в дверях вагона. Пенсионерка заголосила:

- Ой-ой-ой, как больно! – и взялась за поручень в попытке встать. Но боль, видимо, была нестерпимой, и старушка так и осталась сидеть на ступеньке.

Кондуктор и вагоновожатая засуетились: женщине срочно нужна помощь! Сердобольные пассажиры окружили пострадавшую, сочувственно спрашивая, где болит. Кто-то уже и скорую вызвал, а пенсионерка, причитая, все полулежала в дверях вагона.

Приехала скорая, и врачи стали осматривать пострадавшую. Та постанывая, принялась перечислять, где болит. Перечень оказался долгим, и все лишь сочувственно кивали головами: возраст, болячки, а тут еще и упала. Однако осмотреть себя бабушка не давала.

- Не трогайте меня! Мне больно! – кричала она.

А больно было потому, что у женщины действительно имелись серьезные травмы, которые она получила в ДТП. Но не нынешним утром, а восемь месяцев назад, когда попала под колеса грузовика. Вот и ходит, пытается найти правду. А тут еще и ступеньки трамвая – такие неудобные…

От помощи врачей скандалистка отказалась – впрочем, как и покидать вагон. Пассажиры трамвая, которым надо было ехать по делам, попытались поднять бабушку.

- Никуда я не пойду, - подозрительно глядя на них заявила старушка и покрепче ухватилась за поручень. – Зовите спасателей: пусть они помогают, раз врачи не в силах.

- Женщина, ну вы же не ударились, травм нет, - уговаривали бабушку пассажиры. – Нам же вот на работу надо, по делам всяким. Вставайте, а то дверь не закрывается!

- Нет! Пусть спасатели спасают! – старушка схватилась за спасительный поручень так сильно, что вывести ее из вагона получилось бы только с ним.

- Да вы хулиганка какая-то! – заявил кто-то из пассажиров и вызвал полицию.

Полицейским старушка тоже не дала себя трогать и лишь еще громче стала требовать службу спасения. Пассажиры взывали к совести и пытались убедить женщину либо зайти в вагон, либо выйти из него. Но та лишь еще крепче обнимала поручень и отказывалась покидать такую удобную ступеньку.

Целых два часа транспортники, полиция, соцработники и пассажиры уговаривали вредную старушку выйти из вагона. Та оставалась непреклонной, но, в конце концов, сдалась и отпустила поручень. И даже заявила, что претензий к трамвайщикам не имеет.

А вот у трамвайщиков к пенсионерке претензии остались: они попросили возместить убытки за двухчасовой простой трамваев. А это, к слову, 13 тысяч рублей.