Из «моно» в «стерео»

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-16T11:00:48+03:00

В Новокузнецке прошла стратегическая сессия «Моногорода – вперед!». Их главы обсудили новые идеи по развитию моногородов до 2024 года

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9 августа в Новокузнецке проходила стратегическая сессия «Моногорода – вперед!», цель которой - выработать конкретные решения и сформировать новую программу по развитию городов с учётом национальных приоритетов, обозначенных Президентом.

Открыл сессию врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

- В Кузбассе 24 моногорода, это самое большое количество моногородов по России. И их развитие является одним из важных факторов развития экономики всего Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев.

Ирина Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор Фонда развития моногородов, отметила, что за последние годы сделан большой шаг вперед.

- На примере программы по моногородам наработан уникальный опыт создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций, а также реализации инициатив по преобразованию городской среды, - рассказала Ирина Макиева. - В рамках сессии должны быть сформулированы новые подходы, которые будут внедряться в городах.

Поддержка и ответственность

Кузбасс стал одним из регионов, справившихся с задачами, обозначенными в приоритетной программе по развитию моногородов. Активную поддержку в этом оказывают предприятия региона, участвуя в его жизни и не отстраняясь от проблем.

- Идеи развития невозможно реализовать без поддержки градообразующих компаний, - отметил Дмитрий Исламов, депутат, зампредседателя Комитета по энергетике Госдумы РФ, председатель общественно-делового Совета по направлению «Моногорода». - Если они отстраняются от социальной ответственности, развития не будет. И о них нужно говорить, ставить в пример!

Благодаря социально- ответственным компаниям в регионе развивается инфраструктура, образование, медицина, культура, спорт, решаются проблемы экологии.

- Высокая социальная ответственность – залог успешного бизнеса, - отметил Дмитрий Голованов, заместитель директора по связям и коммуникациям АО «СУЭК». – Только на реализацию совместных с регионом социально значимых мероприятий СУЭК и СГК в 2018 году направляют более 140 миллионов рублей. К слову, «СУЭК» стала первой компанией, при поддержке которой в нашей стране подготовлены мастер-планы - для многородов Ленинска-Кузнецкого и Киселевска. В документах определены основные направления городского развития и условия их реализации. Новые объекты должны способствовать развитию экономики города. Теперь от руководства территорий зависит, будут ли реализованы мастер-планы, смогут ли они попасть в федеральные программы и получить финансирование.

В споре рождается истина

В течение дня участники стратегической сессии работали в шести группах на дискуссионных площадках. Специалисты обсуждали ключевые темы – жилье и городскую среду, образование и культуру, здравоохранение и экологию, цифровую экономику, предпринимательство, вовлечение граждан в решение проблем с моногородом. По каждому из направлений участники групп выработали предложения, которые могут быть реализованы не только на территории Кузбасса, но и в любом моногороде. Все идеи, предложенные на стратсессии, в дальнейшем лягут в основу деятельности Фонда развития моногородов.

Уже к концу года 20 из 319 моногородов изменят свой статус, став независимыми от градообразующих предприятий. Среди этих 20-ти – один кузбасский город, чья экономика обрела устойчивость. А это значит, что получив толчок к развитию, «моно» становятся «стерео», и города – малые и большие – будут жить и развиваться.