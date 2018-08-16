2018-08-16T11:47:01+03:00
Происшествия

Пил в доме с трупами: новокузнечанин убил жену и тестя и продолжил застолье

По информации источника, обвиняемый воевал на Донбассе
Екатерина Бормотова
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В Новокузнецке местный житель убил жену и тестя, после чего еще сутки пил в доме убитыхВ Новокузнецке местный житель убил жену и тестя, после чего еще сутки пил в доме убитыхФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке 26-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве сожительницы и ее отца. После совершенного преступления новокузнечанин еще сутки распивал спиртное в доме с трупами.

По версии следствия, 11 августа обвиняемый, его 38-летняя сожительница и отец женщины распивали спиртное. Во время застолья 62-летний хозяин дома выругался в адрес сожителя дочери нецензурной бранью, чем оскорбил молодого человека, спровоцировав конфликт.

Женщина, заступаясь за отца, оттолкнула сожителя, чем вызвала гнев последнего. Он схватил со стола нож и нанес несколько ударов сначала пенсионеру, а затем сожительнице. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте, а обвиняемый продолжил застолье, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Через некоторое время молодой новокузнечанин уснул, а утром снова сходил в магазин за спиртным, после чего весь день распивал его в доме потерпевших. Жилище он покинул вечером, закрыв дом на замок.

Бездыханные тела женщины и ее отца обнаружили родственники на следующий день. К этому моменту подозреваемый уже успел выехать в другой город.

- Полицейские установили круг общения злоумышленника и организовали засады в местах его возможного появления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали его, - рассказали подробности в ГУ МВД по региону.

Сейчас решается вопрос об избрании новокузнечанину меры пресечения в виде заключения под стражу. Как отметили в следственном управлении региона, мужчина сотрудничает со следствием.

По информации источника НК-ТВ, 26-летний ранее судимый новокузнечанин воевал в ходе конфликта на Донбассе на стороне ДНР.

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