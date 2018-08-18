Где интересно и с пользой провести выходной в Новокзнецке

СЕГОДНЯ 07:37 2018-08-18T07:42:41+03:00

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Бежим вместе!

Участвуем в благотворительном забеге и получаем призы

Каждый из нас так или иначе заботится о своем здоровье: делает зарядку, бегает по утрам, ходит в спортзал. А еще в сердце каждого из нас есть место добру. Об этом отлично знают организаторы «Благотворительного забега», который уже не в первый раз будет проходить в Новокузнецке.

В этом году забег состоится в Саду Алюминщиков. Именно здесь кроме беговой дорожки, дистанцию которой придется преодолеть участникам, найдется все для отличного семейного отдыха. Для поклонников здорового образа жизни – спортивные мастер-классы и дегустация спортивного питания, для детей – игры и конкурсы от лучших аниматоров, для всей семьи – зажигательная шоу-программа и благотворительная фотосессия «Держи лапу» с участием очаровательных питомцев зооцентра «Мокрый нос».

По традиции, все собранные средства будут направлены на благотворительность, а победители забега – каждый в своей категории – получат призы. Приоткроем завесу тайны: среди призов есть велосипед, сертификаты на посещение ресторана, игру в лазертаг арене и реалити-квесте и многое другое!

Внимание, перед участием в забеге нужно будет оплатить взнос, а также подписать согласие на участие.

Сад Алюминщиков

19 августа, начало в 11:00

Вход для зрителей свободный. Участие в забеге: взнос от 200 до 500 рублдей в зависимости от возраста участника.

Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

По ночному Новокузнецку

Отправляемся из Нового города в Старый

Летние ночные велосипедные прогулки проходят во многих городах России и мира. И Новокузнецк – не исключение. Хотя здесь «Велоночи» проводятся и не очень часто, у них есть свои поклонники. А вечером 18 августа у каждого горожанина есть возможность стать участником экскурсии «Велоночь – Новокузнецк. Из Нового города в Старый», во время которой случится путешествие не только в пространстве, но и во времени.

- Во время поездки участники посетят наиболее интересные, знаковые и красивые места в нашем городе, узнают об их истории, - сообщает организатор велоночи, музей-заповедник «кузнецкая крепость».

Напомним, что подобные велоэкскурсии – дневные – проводятся в городе с 2016 года и пользуются заслуженной популярностью. В этот же раз экскурсантам предстоит увидеть город в новом свете.

Площадь Маяковского

пр. Металлургов, 39, телефон для записи: (384-3) 360-092

18 августа, начало в 19:55

Участие в экскурсии – свободное.

Фото: Новокузнецкий драматический театрФото: Екатерина РОМАНОВА

Полет над гнездом кукушки

Культовое произведение на сцене новокузнецкого театра.

Дух свободы… такой сладкий и пьянящий! Его невозможно подарить или купить, он невидим и бесценен, как воздух. Можно прожить долгую жизнь, так не испытав этот волшебный аромат и на старости лет жалеть об утерянной возможности. А можно довериться порыву ветра и плыть по течению реки, забыв все заботы и просто дышать. Тогда обретешь свободу. Самую драгоценную и огромную вещь на свете! Об этом знаменитый роман Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки», который лег в основу спектакля.

Есть ли смысл в борьбе одиночки с системой? Когда вселенский хаос лучше стройной организации? Ответы на эти вопросы дает спектакль, раскрывая темы внутренней и внешней свободы, независимости и любви.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

18 августа, начало в 18.30

Цена билетов: от 200 до 550 рублей.

Фото: организаторы фестиваля

Будет вкусно!

У погоды свои планы на выходные – впрочем, и на все остальные дни тоже. Дожди не дали новокузнечанам отправиться в восхитительное кулинарно-космическое путешествие 12 августа. Однако не стоит отчаиваться! Фестиваль «Вкусная еда» не отменяется, а переносится на 19 августа. В программе – как и прежде – кулинарные (и не только!) мастер-классы, лекции по правильному питанию от диетологов и психологов, кулинарные баттлы, конкурсы и призы, бесплатная дегустация и, конечно же, огромное количество самых вкусных вкусностей, какие только есть в городе. Итак, встречаемся в том же месте, в тот же час – но в другое воскресенье!

Парк имени Гагарина

пр. Металлургов, 16а

19 августа, начало в 12:00, окончание в 20:00

Вход свободный