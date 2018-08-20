2018-08-20T07:56:02+03:00
Общество

Доказано испытаниями: кузбасские рельсы лучше японских

Кроме того, они признаны лучшими за всю историю железнодорожного транспорта России
Екатерина РОМАНОВА
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Готовые к отгрузке рельсы. Архив КП.Готовые к отгрузке рельсы. Архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев лично убедился в том, что кузбасские рельсы лучше японских аналогов.

Сергей Цивилев побывал на испытательном полигоне крупнейшего научного центра железнодорожной отрасли в Щербинке, где проходили испытания несколько партий новокузнецких рельсов, и познакомился в процессом испытания новых рельсов, с разными технологиями их сварки. Так, в процессе испытаний на рельсы давалась нагрузка аналогичная той, которая будет при дальнейшей эксплуатации. Особенно же внимание врио губернатора привлекла технология термитной сварки на перегонах.

- Я поражен тем, что сегодня увидел. Это испытательный полигон мирового уровня. Технологии развиваются опережающими темпами, - поделился своими впечатлениями Сергей Цивилев.

Среди рельсов, произведенных в Новокузнецке, были рельсы Р65 дифференцированно термоупрочненные с прокатного нагрева категории ДТ350.

- Пропущенный тоннаж опытной партии этих рельсов уже составил 1,307 миллиарда тонн брутто. Испытания продолжаются. На сегодняшний день это лучший результат, он превышает наработку японских рельсов (1,268 миллиарда тонн брутто), - отметили в администрации Кемеровской области.

Рельсы, прошедшие испытания, на сегодняшний день признаны лучшими за всю историю железнодорожного транспорта России. А в конце августа стартуют испытания новой продукции ЕВРАЗа – рельсов категории ДТ400ИК очень прочных и отлично подходящих для движения грузовых поездов на железных дорог Урала, Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока. К слову, Сергей Цивилев предложил назвать новые рельсы «Сибиряк». Кроме того, обсуждалась возможность организации 800-метровых рельсовых плетей непосредственно в Новокузнецке и создания для этого роботизированного комплекса для полевых условий. По словам Сергея Кобзева, главного инженера ОАО «РЖД», эта задача амбициозна, но решаема.

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